Проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе прошел госэкспертизу Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе прошел госэкспертизу. Информация об этом опубликована на портале ЕГРЗ.

Положительное заключение выдано на строительство поликлиники для взрослых, рассчитанной на 500 посещений в смену (ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района Нижнего Новгорода").

Застройщиком выступает государственное казенное учреждение нижегородской области "Нижегородстройзаказчик".

Отметим, что в январе стало известно о начале работ на объекте. Тогда сообщалось, медучреждение станет филиалом городской поликлиники № 30 Советского района. Его возведут в деревне Новопокровское.