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Проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе прошел госэкспертизу. Информация об этом опубликована на портале ЕГРЗ.
Положительное заключение выдано на строительство поликлиники для взрослых, рассчитанной на 500 посещений в смену (ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района Нижнего Новгорода").
Застройщиком выступает государственное казенное учреждение нижегородской области "Нижегородстройзаказчик".
Отметим, что в январе стало известно о начале работ на объекте. Тогда сообщалось, медучреждение станет филиалом городской поликлиники № 30 Советского района. Его возведут в деревне Новопокровское.
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