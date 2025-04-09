Участок Казанского съезда хотят отремонтировать за 18,6 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Участок Казанского съезда в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать за 18,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком работ выступает главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.

Капитально отремонтировать планируется отрезок от улицы Красная Слобода до Георгиевского съезда. Источник финансирования - средства бюджета Нижнего Новгорода и области.

Заявки принимаются до 28 апреля. Работы подрядчик должен будет выполнить до 31 декабря 2025 года включительно. Ему предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, переустроить освещение, светофор и другие работы.

Ранее сообщалось, что на Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта.