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Экономика

Участок Казанского съезда хотят отремонтировать за 18,6 млн рублей

11 апреля 2025 11:14  [62] Экономика
Участок Казанского съезда в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать за 18,6 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Участок Казанского съезда в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать за 18,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком работ выступает главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.

Капитально отремонтировать планируется отрезок от улицы Красная Слобода до Георгиевского съезда. Источник финансирования - средства бюджета Нижнего Новгорода и области. 

Заявки принимаются до 28 апреля. Работы подрядчик должен будет выполнить до 31 декабря 2025 года включительно. Ему предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, переустроить освещение, светофор и другие работы. 

Ранее сообщалось, что на Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта.

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Теги:
Госзакупки Дороги Ремонт дорог
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