Участок Казанского съезда хотят отремонтировать за 18,6 млн рублей

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Участок Казанского съезда в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать за 18,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком работ выступает главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.
Капитально отремонтировать планируется отрезок от улицы Красная Слобода до Георгиевского съезда. Источник финансирования - средства бюджета Нижнего Новгорода и области.
Заявки принимаются до 28 апреля. Работы подрядчик должен будет выполнить до 31 декабря 2025 года включительно. Ему предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, переустроить освещение, светофор и другие работы.
Ранее сообщалось, что на Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта.
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