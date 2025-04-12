Международный масштаб и тренды цифрового развития: что ждет участников ЦИПР-2025 Афиша

Фото: организаторы ЦИПР

Ежегодно деловая программа ЦИПР (12+) отражает главные вопросы развития цифровых технологий в России. В рамках десятой юбилейной конференции перед участниками стоит задача не только оценить ранее принятые решения и систематизировать все достижения цифровизации за предыдущий период, но и переосмыслить их, определить вектор развития в масштабе страны и цели на предстоящие 10 лет. Их достижение станет основой формирования российского цифрового бизнеса как глобального технологического лидера. Экосистемным треком деловой программы станет «Экономика данных», также дискуссии будут посвящены импортозамещению, промышленной цифровизации, искусственному интеллекту, ИТ-кадрам и международному технологическому сотрудничеству.

За десять лет российские технологии сделали мощный рывок вперед. Реформы, новые организации, национальные программы — все это не просто изменило ИТ-ландшафт, а заложило основу цифровой экономики будущего. Вместе с динамичным ростом рынка развивалась и конференция ЦИПР, ставшая главным событием цифровой повестки, которое объединяет бизнес, государство и общество, и транслирует главные ценности и вызовы цифрового мира.

Инвестиции, усилия разработчиков технологий и регуляторов цифрового рынка возрастают кратно год от года, ускоряя развитие. Импортозамещение в данном контексте является мощным драйвером роста новых проектов в промышленности и важнейшей стратегической инициативой, реализуемой государством. А на фундаменте всеобъемлющего технологического обновления уже сегодня закладываются технологии опережающего развития, которые станут основой для нового технологического ландшафта российского бизнеса.

«В начале лета Нижний Новгород вновь станет площадкой для обсуждения основных трендов, проблем и перспектив развития отрасли информационных технологий. В свете реализации нового национального проекта «Экономика данных» такая коммуникация особенно актуальна. ЦИПР вносит серьезный вклад в формирование долгосрочной стратегии цифрового развития России, и мы благодарны, что юбилейная конференция вновь пройдет на нижегородской земле», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Деловая программа ЦИПР-2025 включает 6 основных тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации, а также дополнительный спецтрек по ИИ, который будет сфокусирован на разработке и внедрении решений на основе технологий машинного обучения.

● ЦИПР. Экономика данных: экосистемный трек программы, в рамках которого участники обсудят возможности нацпроекта «Экономика данных» в различных промышленных сферах.

● ЦИПР. Бизнес: трек участников цифрового рынка, посвященный цифровой трансформации различных отраслей экономики, лидерству в промышленных технологиях и актуальным бизнес-стратегиям. Среди ключевых тем – системное внедрение перспективных цифровых технологий.

● ЦИПР.Техлидерство: стратегический трек технологий и продуктов цифровизации завтрашнего дня. В этом треке участники обсудят, какие из технологий и программ импортозамещения способны стать конкурентоспособными на глобальных рынках и на что сделать ставку в своем бизнесе.

● ЦИПР. Кибербезопасность: трек, охватывающий ключевые аспекты противодействия киберпреступности.

● ЦИПР. Кадры: практический трек, посвященный развитию кадрового потенциала в цифровой индустрии. Трек сосредоточен на формировании и развитии ключевых компетенций для работы в эру высоких технологий.

● ЦИПР. Black: трек, сфокусированный на взаимосвязи цифрового развития и жизни человека. Объединит серию дискуссий, посвященных обратной стороне технологий и их влиянию на общество и человеческие взаимоотношения.

Отдельное внимание будет уделено развитию международного сотрудничества со странами БРИКС, ЕАЭС и ШОС. В рамках деловой программы состоятся сессии, формируемые в партнерстве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Участники обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества на глобальном рынке, инструменты продвижения технологических проектов и цифровых экосистем, а также взаимодействие в области искусственного интеллекта и цифрового управления городами.

«Конференция ЦИПР продолжает развивать международное сотрудничество и способствовать диалогу между странами. Мы рады, что в дискуссиях активно участвуют и иностранные гости, и диалог между участниками глобального рынка открывает новые возможности для роста и развития для взаимовыгодного партнерства», — прокомментировала директор конференции Ольга Пивень.

Помимо деловой программы, участники смогут посетить выставочную экспозицию с технологическими новинками от российских и иностранных компаний, а на территории «Нижегородской ярмарки» и молодежного центра «Высота» состоится молодежный технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Также на «полях» ЦИПР пройдет Глобальный цифровой форум.

Напомним, X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится 2-5 июня 2025 года. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.