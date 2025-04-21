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Wylsacom и Андрей Себрант выступят на "Тех-Френдли Викенд" в Нижнем Новгороде

22 апреля 2025 09:36  [98] Афиша
Wylsacom и Андрей Себрант выступят на «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде

Деловая программа «Тех-Френдли Викенд» (12+) — сателлита конференции ЦИПР (12+) — развернётся на ключевых городских площадках Нижнего Новгорода: от Нижегородской ярмарки до молодежного центра «Высота». С 5 по 8 июня здесь будут обсуждать, как технологии меняют медиа, бизнес, образование, науку и повседневность — без сложных терминов, но с реальной экспертизой. На сцене фестиваля выступят Wylsacom, Андрей Себрант, Александра Жаркова, Андрей Коняев, Анастасия Полетаева, Даниил Трабун и многие другие. Разговор о цифровом настоящем продолжится в формате лекций, паблик-токов, воркшопов и развлекательной программы.

Среди спикеров деловой программы — эксперты, предприниматели, популяризаторы науки и авторы, которые умеют говорить просто о сложном. В этом году на фестивале «Тех-Френдли Викенд» выступят: техноблогер и создатель одноимённого YouTube-шоу Wylsacom, учёный, директор по маркетингу сервисов «Яндекс» Андрей Себрант, основатель агентства SETTERS и SETTERS MEDIA Александра Жаркова, популяризатор науки и издатель научно-популярного интернет-издания N+1 Андрей Коняев, медиаменеджер, блогер, партнёр агентства «К2» Георгий Лобушкин, исполнительный директор лаборатории нейронаук «Сбер» Денис Паршин, редактор, журналист, блогер и автор Telegram-канала и YouTube-шоу «Безфильтров» Анастасия Полетаева, журналист и AI-евангелист Даниил Трабун, автор Telegram-канала «Бескромный» и СЕО коммуникационного digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный и многие другие.

Главная тема «Тех-Френдли Викенда» — искусственный интеллект в креативных индустриях. Деловая программа фестиваля включает восемь тематических треков, охватывающих ключевые направления, в которых технологии активно трансформируют привычные сферы жизни. Участников ждут дискуссии и сессии на темы финансов, маркетинга и медиа, искусства, авторства, моды, экологии, человеческого капитала и образования. От обучения нейросетей до влияния ИИ на креативные индустрии — каждый трек станет точкой входа в технологическую повестку и возможностью взглянуть на будущее через призму различных профессии или интересов.

«Мы живём в мире, где искусственный интеллект перестал быть чем-то далёким — он уже рядом с нами: в телефоне, в бизнесе, в творчестве. Понимание этих процессов должно начинаться не с технических справочников, а с живого разговора. «Тех-Френдли Викенд» дает молодёжи и широкой аудитории этот шанс — не бояться технологий, а использовать их как инструмент будущего», — отметила Ирина Ефимова, генеральный директор компании «ОМГ», организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».

Отдельные блоки деловой программы фестиваля адресованы студентам и школьникам. Для студентов пройдут карьерные сессии с представителями HR-департаментов ведущих корпораций. А специальная программа «Тех-Френдли Викенд для детей» расскажет, как нейросети помогают защищать цифровое пространство от вредоносного контента и почему важно уметь ориентироваться в онлайн-среде.

«Фестивали нового формата помогают заложить технологическое мышление у подростков и студентов — тех, кто в ближайшие годы будет определять облик цифровой экономики. Мы хотим, чтобы «Тех-Френдли Викенд» стал для них пространством вдохновения, безопасным входом в сложный, но невероятный мир ИИ и цифровых профессий», — подчеркнула Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».

Развлекательная программа фестиваля станет ярким дополнением к деловой части и продолжит разговор о технологиях в лёгком и живом формате. Участников «Тех-Френдли Викенд» ждёт симбиоз современных технологий, музыки, спорта и гастрономии. На открытой площадке перед «Нижегородской ярмаркой» будут работать pop-up корнеры, фудтраки лучших ресторанов города и финтес-бар. Все желающие смогут поиграть в футбол в фиджитал-зоне, заняться йогой или стретчингом на свежем воздухе и насладиться живыми концертами.

Участие в активностях «Тех-Френдли Викенд» — бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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Теги:
IT Нейросеть ЦИПР
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