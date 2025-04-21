Программу поддержки студентов-медиков расширяют в Нижегородской области Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижегородской области расширяют региональную программу поддержки студентов-медиков, обучающихся на платной основе. В 2025 году воспользоваться компенсацией за обучение смогут 105 человек, которые в будущем готовы трудоустроиться в государственных медицинских учреждениях региона.

Как сообщили в облминздраве, уже 55 студентов заключили договоры о трудоустройстве после окончания учёбы. За каждый оплаченный из бюджета год они обязуются отработать два года в системе государственного здравоохранения.

Программа ориентирована на учащихся вузов и колледжей Нижегородской области. Компенсация расходов возможна с четвёртого курса для студентов медицинских университетов и со второго курса — для студентов колледжей. Место будущей работы можно выбрать уже на этапе заключения соглашения с минздравом.

Глава регионального минздрава Галина Михайлова уточнила, что размер компенсации за один учебный год составляет до 250 тысяч рублей для студентов вузов и до 84 тысяч рублей — для студентов среднего профессионального образования.

Одним из участников программы стал 35-летний Пётр Шевелев из Нижнего Новгорода. Он уже семь лет работает водителем скорой помощи, а три года назад начал учёбу в Нижегородском медицинском колледже. Сейчас он осваивает профессию медицинского брата и планирует после выпуска продолжить работу на станции скорой помощи, но уже в новом качестве.

"Когда в прошлом году объявили о запуске программы, я сразу подал заявление на компенсацию за второй курс. Чтобы получить выплату за третий и четвёртый, нужно продолжать учиться без долгов", — рассказал Шевелев.

Региональная мера поддержки не ограничивает студентов в участии в других социальных программах. После выпуска они также могут претендовать на участие в федеральных инициативах, таких как "Земский доктор" и "Земский фельдшер", позволяющих получить единовременные выплаты или компенсацию аренды жилья при переезде.

Михайлова подчеркнула, что комплексная система поддержки направлена на решение проблемы нехватки медицинских кадров в регионе. Это одна из ключевых задач нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина.

Директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко отметил, что мера особенно важна для студентов, обучающихся на коммерческой основе. По его словам, программа не только снижает финансовую нагрузку, но и гарантирует трудоустройство по интересующей специальности, сохраняя за студентом рабочее место на весь период обучения.

Приём заявлений на участие в программе пройдёт с 15 июля по 15 августа. Студенты смогут выбрать государственное медучреждение, где хотят работать после выпуска. Далее к процессу отбора подключатся специалисты областного минздрава.

Напомним, нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни, модернизацию медорганизаций и привлечение квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.