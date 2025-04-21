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Общество

Переехавшая в Нижегородскую область немка Лиане Килинч получила гражданство РФ

24 апреля 2025 11:56  [35] Общество
Переехавшая в Нижегородскую область немка Лиане Килинч получила гражданство РФ

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Гражданство Российской Федерации присвоено Лиане Килинч — многодетной матери и гражданке Германии. Соответствующий указ подписан президентом России, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Он отметил, что Килинч с 2014 года помогает Донбассу, на протяжении многих лет возглавляет благотворительный фонд "Мост мира – помощь жертвам войны". По его словам, деятельность немки не ограничивается поставками гуманитарки на фронт и в населенные пункты. Лиане организует праздничные мероприятия, оказывает поддержку сиротам и вдовам.

Глава региона отметил, что за свою общественную деятельность Килинч стала фигурантом уголовного дела в Германии. Последние годы она проживала в России в статусе беженца.

"Нижегородская область не могла остаться в стороне, мы предложили Лиане выбрать наш регион для жизни, региональное министерство международных связей вовлекли ее в наши действующие патриотические проекты", - написал он.

Глеб Никитин подчеркнул, что своим примером Килинч уже вдохновляет нижегородских добровольцев. Кроме того, она оказывает консультационную поддержку агентству "ОКА", которое занимается сопровождением и интеграцией переселенцев в регионе.

Ранее сообщалось, что Якоб Пиннекер из Германии получил паспорт гражданина России в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин Иностранцы
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