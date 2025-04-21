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Общество

Канадская семья Фейнстра показала свой дом в Нижегородской области

24 апреля 2025 10:31  [3] Общество
Канадская семья Фейнстра показала свой дом в Нижегородской области

Фото: скриншот с YouTube-канала Countryside Acres

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Россию год назад, активно продолжает обустраивать свой дом в Нижегородской области. Новое видео она выложили на своем YouTube-канале. 

Строительство еще не завершено. Перед домом уже уложен деревянный настил — в будущем здесь появится веранда. Также на участке предусмотрено место под гостевой домик, где дети смогут заниматься учебой.

Но часть внутренних работ уже закончены, и дом выглядит уютным и пригодным для жизни. На первом этаже дома расположены гостиная, кухня и рабочий кабинет, объединенные в одно просторное помещение. Также здесь находятся ванная и прачечная. 

Сразу у входа в дом стоит крупный инкубатор на 500 яиц — подарок от неизвестного благотворителя. В гостиной возле окон стоят столы с рассадой в пластиковых стаканчиках. В будущем здесь планируют установить диван.

На втором этаже находятся спальни родителей и детей, а также небольшая игровая зона.

В подвале находится временная рабочая мастерская. В будущем ее планируют перенести в другое место. Также здесь отделены пространства для дополнительных спален. 

Напомним, канадская семья переехала в Нижегородскую область и получила вид на жительство по упрощённой процедуре в соответствии с указом президента РФ, направленным на поддержку иностранцев, разделяющих традиционные ценности. В будущем они планируют создать собственную ферму и заниматься продажей натуральных продуктов, произведённых на ней.

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Теги:
Иностранцы Мигранты Многодетные семьи
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