Путин отметил Выксу, успешно развивающуюся благодаря социально ориентированной работе металлургического предприятия Экономика

Фото: пресс-служба ОМК

Президент России Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» провёл встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Председатель совета муниципальных образований Нижегородской области, мэр Арзамаса Александр Щелоков в ходе общения с главой государства рассказал о развитии малых городов. Разговор шел о повышении их конкурентоспособности перед мегаполисами и об инструментах достижения этой цели.

«Объективно эта конкуренция сегодня есть. Она должна удовлетворять спрос на уровень жизни не меньше, чем в крупных городах. Конкуренция за привлекательный образ территорий, собственно говоря, за само качество жизни. Понятно, что наиболее активно развиваются те муниципалитеты, где власть и бизнес работают вместе, понимая, что объединение ресурсов даёт больший эффект. Такие примеры сегодня в стране есть: Доброград, Краснодар, в Дагестане есть примеры, Менделеева в Татарстане, у нас в Нижегородской области Выкса – отличный пример», - рассказал Александр Щелоков.

Александр Щелоков предложил рассмотреть возможность постепенного расширения практики инициативного бюджетирования, в том числе на другие государственные программы, и давать больше возможностей бизнесу быть соучастниками изменений, предоставлять возможность строить инфраструктуру в интересах жителей малых городов, а затем расширять практики заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«Здесь никаких возражений нет, и быть не может», – сказал президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что регулярно встречается с бизнесом, и многие представители бизнес-среды готовы подключаться к социальным проектам развития территорий.

«Вы Выксу вспомнили. Там крупное металлургическое предприятие работает. Бизнес сам заинтересован в том, чтобы люди были здоровы. А это значит, нужно обращать внимание на медицину и на спорт. Чтобы они были образованы. А это значит, нужно поддержать и школы, подготовку, профессиональное образование, создать для этого условия, чтобы люди никуда отсюда не уезжали. Это значит - уделить необходимое внимание культуре… В целом это соответствует интересам бизнеса, и это точно совершенно можно наладить. Так что мы со своей стороны будем всячески помогать», - заявил Владимир Путин.

Внимание президента России к опыту Выксы не случайно. ОМК уже в течение многих лет реализует в Выксе комплексный подход к улучшению качества жизни, помогает создавать новые возможности для жителей. В частности, с начала 2000-х компания вложила в развитие Выксы более 11 млрд рублей. Среди проектов, которые реализовала ОМК, — строительство жилья, спортивных, образовательных объектов, поддержка в благоустройстве исторического центра и общественных пространств, уникальный культурный проект «Выкса-фестиваль» (6+).

В настоящее время в развитие Выксы ОМК вкладывает ещё более 30 млрд рублей. Компания в партнерстве с правительством Нижегородской области и администрацией Выксы реализует уникальные инфраструктурные проекты, которые охватывают все сферы городской жизни. Данным проектам был посвящен стенд Выксы в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». Директор АНО «Агентство развития Выксы» Игорь Пономарев рассказал участникам форума о совместных инвестиционных проектах, которые позволят усилить статус Выксы как важнейшего промышленного центра региона и металлургической отрасли страны, а также стать центром сохранения индустриального наследия и промышленного туризма Нижегородской области.

«Благодаря совместным усилиям региона, города и завода в Выксе решаются социальные проблемы, развивается школьное и профессиональное образование, модернизируется инженерная инфраструктура и создаются современные общественные пространства. В начале апреля Выкса в рейтинге Минстроя вошла в топ-20 малых городов России по уровню качества городской среды. Инвестиции ОМК, государственная поддержка и инициатива горожан — это совместная работа, которая делает Выксу ярким примером того, как должен развиваться современный малый город», - отметил директор АНО «Агентство развития Выксы» Игорь Пономарев.