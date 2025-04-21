Никитин поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Нижегородской области Политика

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил благодарность сотрудникам ФСБ России за оперативную и профессиональную работу по предотвращению теракта на объекте нефтехимической промышленности в регионе. Он опубликовал пост в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул серьёзность угрозы и отметил, что "страшно представить, какими могли бы быть последствия", если бы преступный замысел был реализован.

Никитин акцентировал внимание на важности совместной работы по обеспечению безопасности граждан: "Защита простых людей, женщин и детей — наша общая с вами задача".

Губернатор также обратился к жителям области с призывом сохранять бдительность, напомнив, что злоумышленники могут действовать под разными предлогами, применяя как мошеннические схемы, так и психологические уловки для достижения своих целей.

Глава региона подчеркнул, что противник может использовать любые способы для дестабилизации ситуации и нанесения вреда, поэтому важно сохранять внимательность, доверять только проверенной информации и при малейших подозрениях обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что силовики также предотвратили теракт в Лысковском районе. Местный житель планировал поджечь телевышку. Он задержан.