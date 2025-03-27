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Культура и отдых

1,5 млн рублей направят на ремонт пляжей в Канавине

08 апреля 2025 12:30  [94] Культура и отдых
На ремонт пляжей в Канавинском районе направят 1,5 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

На ремонт пляжей в Канавинском районе направят 1,45 млн рублей, следует из документации на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает районная администрация. Подрядчик должен будет провести работы на пляжах озер Сортировочное (Березовая роща и на улице Архангельской), Мещерское (Мещерский бульвар), Больничное (Московское шоссе). Там предстоит установить информационные таблички и стенды, отремонтировать и покрасить металлоконструкции, поставить металлические столбы, провести расчистку от кустарников и мелколесья и другие работы. Кроме того, подрядчик должен будет вывезти и захоронить отходы. 

Заявки принимаются до 15 апреля, а работы должны быть выполнены до 20 мая 2025 года (включительно). 

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Теги:
Благоустройство Водоёмы Канавинский район
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