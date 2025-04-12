Объявлен еще один конкурс по ремонту Канавинского моста Экономика

Фото: Кира Мишина

Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода объявило конкурс на ремонт Молодежного проспекта, Московского шоссе и Канавинского моста (в границах деформационного швов, включая лестничные спуски). Информация опубликована на сайте госзакупок.

Из документации следует, что проспект Молодежный будет отремонтирован от дома №2Б до дома №39. На отрезке выявлены такие дефекты, как сетка трещин, просадки и разрушения люков колодцев, разрушение и отсутствие бортового камня, локальные разрушения покрытия.

На Московском шоссе работы пройдут на участке от дома №4г до №13. Здесь также обнаружены трещины, колейность, отсутствие и разрушение бортового камня и другие.

Ремонт на Канавинском мосту пройдет от дома №1 по улице Стрелка до дома №21а на Нижневолжской набережной. Среди указанных дефектов - колейность, просадки и локальные разрушения полотна.

Как указано в документах, все работы должны быть выполнены до 30 мая 2026 года включительно. Финансироваться они будут из городского бюджета. На 2025 год предусмотрено 247,6 млн рублей, на 2026 год — 34,9 млн рублей. Заявки принимаются до 29 апреля.

Отметим, что ранее был объявлен конкурс по поиску подрядчика только для Канавинского моста. Тот фронт работ предстоит завершить до конца осени 2025 года. В мэрии сказали, что на время проведения работ будет ограничено движение транспорта.