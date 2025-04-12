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Экономика

Объявлен еще один конкурс по ремонту Канавинского моста

13 апреля 2025 09:00  [73] Экономика
Ремонт Канавинского моста должны завершить до 30 мая 2026 года 

Фото: Кира Мишина

Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода объявило конкурс на ремонт Молодежного проспекта, Московского шоссе и Канавинского моста (в границах деформационного швов, включая лестничные спуски). Информация опубликована на сайте госзакупок. 

Из документации следует, что проспект Молодежный будет отремонтирован от дома №2Б до дома №39. На отрезке выявлены такие дефекты, как сетка трещин, просадки и разрушения люков колодцев, разрушение и отсутствие бортового камня, локальные разрушения покрытия. 

На Московском шоссе работы пройдут на участке от дома №4г до №13. Здесь также обнаружены трещины, колейность, отсутствие и разрушение бортового камня и другие. 

Ремонт на Канавинском мосту пройдет от дома №1 по улице Стрелка до дома №21а на Нижневолжской набережной. Среди указанных дефектов - колейность, просадки и локальные разрушения полотна. 

Как указано в документах, все работы должны быть выполнены до 30 мая 2026 года включительно. Финансироваться они будут из городского бюджета. На 2025 год предусмотрено 247,6 млн рублей, на 2026 год — 34,9 млн рублей. Заявки принимаются до 29 апреля. 

Отметим, что ранее был объявлен конкурс по поиску подрядчика только для Канавинского моста. Тот фронт работ предстоит завершить до конца осени 2025 года. В мэрии сказали, что на время проведения работ будет ограничено движение транспорта. 

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Теги:
Госзакупки Канавинский мост Ремонт дорог
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