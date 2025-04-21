Лейбл Газманова помог экс-участнице "Голоса" из Нижнего Новгорода выпустить песню Культура и отдых

Фото: pravda-nn.ru

Юная певица из Нижнего Новгорода Эвелина Радбиль представила новый сингл под названием "Звёзды". Релиз состоялся при участии музыкального лейбла "Родники", созданного народным артистом России Олегом Газмановым. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что проект "Родники" (0+) объединяет вокальные конкурсы для детей и взрослых, творческую лабораторию, инициативы "Песни Победы" и "Голоса поколений", а также собственную радиостанцию и музыкальный лейбл. Именно в рамках этой платформы и была выпущена новая композиция Эвелины.

Авторами песни стали Татьяна Рогозина и Рафаэль Гурциев. По словам Эвелины, "Звёзды" — это отражение ее личных чувств и мечтаний. Песня наполнена светом и смыслом, а ее главная идея — вдохновить слушателей верить в себя и идти к цели с добром в сердце.

"Это добрая песня с глубоким смыслом. Каждый может стать звездой, нужно просто идти к своей цели с добром и любовью к Вселенной, и она отплатит тебе тем же. Я творю и пою для своих любимых зрителей и слушателей и очень надеюсь, что им понравится моя новая песня, а в сердцах людей будет доброта и любовь", - сказала девочка.

Сейчас Эвелина продолжает работу над новыми авторскими композициями. В ближайшем будущем ожидается не только выход следующих синглов, но и премьера видеоклипа на песню "Звёзды".

Певица надеется, что видео подчеркнёт эмоциональную глубину трека и позволит зрителям прочувствовать атмосферу, которую она стремилась передать через музыку.

Напомним, что Эвелина Радбиль участвовала в шоу "Голос.Дети" (6+) на Первом канале.