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Культура и отдых

Анна Цивилева от лица Минобороны РФ объявила благодарность проекту "Родники"

04 ноября 2024 17:54  [96] Культура и отдых
Анна Цивилева от лица Минобороны РФ объявила благодарность проекту Родники

Анна Цивилева от лица Минобороны РФ объявила благодарность проекту Родники

Анна Цивилева от лица Минобороны РФ объявила благодарность проекту "Родники". Об этом сообщили в пресс-службе национального проекта.

Замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева от лица Минобороны РФ пожелала всем участникам проекта и лично его руководителю Олегу Газманову успехов и поздравила всех с Днём народного единства.

"Приятно видеть, как на наших глазах с помощью национального проекта "Родники" рождается новая, истинно народная культура", - сказала Анна Цивилева.

Напомним, 4 ноября состоится финал национального проекта "Родники" в Нижнем Новгороде. Народный артист России Олег Газманов, певица Зара, популярный рэп-исполнитель Александр Степанов (ST), автор песен Сергей Войтенко, поэт Михаил Андреев и это еще не весь список звезд отечественной эстрады, которые съехались сегодня в Нижний Новгород для участия в завтрашнем финальном концерте песенного конкурса "Родники-2024". Проект собрал почти 2 тыс. песен из 89 регионов страны. Авторы и исполнители присылали заявки, из которых выбрали 25 лучших в пяти номинациях.

В этот праздничный день руководитель проекта, народный артист Олег Газманов принял участие в торжественной церемонии отправки на передовую добровольцев и гуманитарного груза для участников СВО и жителей Курской области. Перед бойцами и собравшимися их проводить нижегородцами он исполнил песню "Вперёд, Россия!".

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Теги:
Концерты Музыка Патриотизм
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