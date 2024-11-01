Анна Цивилева от лица Минобороны РФ объявила благодарность проекту "Родники" Культура и отдых

Анна Цивилева от лица Минобороны РФ объявила благодарность проекту Родники

Анна Цивилева от лица Минобороны РФ объявила благодарность проекту "Родники". Об этом сообщили в пресс-службе национального проекта.

Замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева от лица Минобороны РФ пожелала всем участникам проекта и лично его руководителю Олегу Газманову успехов и поздравила всех с Днём народного единства.

"Приятно видеть, как на наших глазах с помощью национального проекта "Родники" рождается новая, истинно народная культура", - сказала Анна Цивилева.

Напомним, 4 ноября состоится финал национального проекта "Родники" в Нижнем Новгороде. Народный артист России Олег Газманов, певица Зара, популярный рэп-исполнитель Александр Степанов (ST), автор песен Сергей Войтенко, поэт Михаил Андреев и это еще не весь список звезд отечественной эстрады, которые съехались сегодня в Нижний Новгород для участия в завтрашнем финальном концерте песенного конкурса "Родники-2024". Проект собрал почти 2 тыс. песен из 89 регионов страны. Авторы и исполнители присылали заявки, из которых выбрали 25 лучших в пяти номинациях.

В этот праздничный день руководитель проекта, народный артист Олег Газманов принял участие в торжественной церемонии отправки на передовую добровольцев и гуманитарного груза для участников СВО и жителей Курской области. Перед бойцами и собравшимися их проводить нижегородцами он исполнил песню "Вперёд, Россия!".