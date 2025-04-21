Сергей Смирнов: "Урень - один из северных районов Нижегородской области, с богатой историей и традициями" Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел «День муниципалитета», посвященный городу Урень.

На площадках Штаба прошли мастер-классы по изготовлению «Броши Победы», по лепке из глины «Уренский сувенир», росписи по дереву «Северные узоры», резьбе по дереву, а также по изготовлению тряпичной куклы «Веснянка». На выставке «Урень край сильных людей» нижегородцы смогли познакомиться с достижениями жителей и предприятий Уренского муниципального округа, а также оценить изделия мастеров Уренского дома ремесел.

На передвижной фотовыставке «Солнцепись старого города» из личных альбомов Анатолия Гребенкина, участника Великой Отечественной войны, были представлены редкие кадры, которые позволили посетителям увидеть, каким был город много лет назад, и ощутить его неповторимый колорит. Кроме того, в рамках Дня муниципалитета состоялось творческое выступление народного ансамбля песни и танца «Уреночка».

«Откройте для себя Уренский район – «Столицу деревень» на севере Нижегородской области! Здесь вас ждут не только прекрасные природные ландшафты, сочетающие поволжскую мягкость и северную суровость, но и богатая история, традиции и народные промыслы. Урень – важный ярмарочный и железнодорожный центр, где издавна процветала обработка дерева, лозоплетение и гончарное дело. Здесь живут староверы, сохранившие уникальные обычаи и культуру. Приезжайте в Урень, чтобы познакомиться с историей города, полюбоваться живописной природой и увидеть своими глазами мастерство местных ремесленников», - отметил заместитель главы администрации Уренского муниципального округа Сергей Смирнов.

«Замечательный день, прекрасное настроение и впечатления! Узнала много интересного о Уренском районе. Мы попали на мастер-классы, сделали весенние обереги, брошь ко Дню Победы, которую я подарю своей подруге. Летом обязательно съездим в Урень», - отметила одна из посетительниц Валентина Коршунова.

Напомним, как ранее отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин, главная задача проекта «День муниципалитета» - рассказать нижегородцам и гостям из других регионов о достижениях конкретных территорий.

«Это масштабный фестиваль, на котором муниципалитеты делятся своими лучшими практиками по реализации проектов и инициатив жителей, по работе с соседскими объединениями, а также помогают жителям в решении проблемных вопросов», - отметил глава региона.

«День муниципалитета» позволяет раскрыть карту Нижегородской области для жителей региона и показать самобытность муниципалитетов, показать, какие там работают предприятия, как живут жители, какие у них есть успехи. В рамках Дня муниципалитета создаются новые творческие союзы, производственные компании находят новых партнеров», - добавил руководитель регионального исполкома НРО партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Отметим, что поддержка муниципального сообщества, общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии.