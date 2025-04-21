Трудоустройство нелегальных мигрантов в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

По информации Следственного комитета России по Нижегородской области, на скамье подсудимых окажутся бывший заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции, руководитель и начальник отдела кадров предприятия по производству консервированной продукции, а также еще один бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, с августа 2023-го по апрель 2024 года руководство предприятия организовало трудоустройство иностранцев, находящихся на территории России без разрешительных документов. Для проживания и работы мигрантам были предоставлены переоборудованные нежилые помещения, а сама территория предприятия находилась под усиленной охраной вплоть до момента задержания.

С целью избежать административной ответственности, начальник отдела кадров предприятия привлекла к преступной схеме свою знакомую — бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции. Последняя, несмотря на осведомленность о незаконном пребывании мигрантов, не только не приняла мер к пресечению нарушений, но и передавала информацию о потенциальных работниках среди иностранных граждан.

Следствие установило, что действия обвиняемых нанесли существенный вред интересам общества и государства. Противоправная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК, оперативников регионального управления ФСБ и сотрудников службы безопасности ГУ МВД по Нижегородской области.

Все обвиняемые признали вину в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на стройке школы в Нижегородской области нашли нелегальных мигрантов.