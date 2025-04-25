Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде определены победители открытых конкурсов на обслуживание трёх автобусных маршрутов. Об этом сообщил Центр развития транспортной системы (ЦРТС) на своей странице в социальной сети.
Согласно опубликованной информации маршрут А-38 будет обслуживать ООО "Футбол".
Маршрут А-70 достался ООО "Автозаводское транспортное предприятие — 1".
Маршрут А-74 станет обслуживать ООО "Автолигатранс-НН".
Новые перевозчики начнут работу на маршрутах в конце мая. Также в ЦРТС отметили, что в настоящее время ведётся работа по решению проблемы дефицита водителей на автобусных линиях города.
Как сообщалось ранее, заявки от участников конкурса на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде будут принимать до 12 мая.
Напомним также, что транспортная реформа в Нижнем Новгороде должна завершиться к июню.
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