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Общество

Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде

25 апреля 2025 15:13  [3] Общество
Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде определены победители открытых конкурсов на обслуживание трёх автобусных маршрутов. Об этом сообщил Центр развития транспортной системы (ЦРТС) на своей странице в социальной сети.

Согласно опубликованной информации маршрут А-38 будет обслуживать ООО "Футбол".

Маршрут А-70 достался ООО "Автозаводское транспортное предприятие — 1".

Маршрут А-74 станет обслуживать ООО "Автолигатранс-НН".

Новые перевозчики начнут работу на маршрутах в конце мая. Также в ЦРТС отметили, что в настоящее время ведётся работа по решению проблемы дефицита водителей на автобусных линиях города.

Как сообщалось ранее, заявки от участников конкурса на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде будут принимать до 12 мая.

Напомним также, что транспортная реформа в Нижнем Новгороде должна завершиться к июню.

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Теги:
автобусы ЦРТС
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