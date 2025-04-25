Новые перевозчики выйдут на три маршрута в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде определены победители открытых конкурсов на обслуживание трёх автобусных маршрутов. Об этом сообщил Центр развития транспортной системы (ЦРТС) на своей странице в социальной сети.

Согласно опубликованной информации маршрут А-38 будет обслуживать ООО "Футбол".

Маршрут А-70 достался ООО "Автозаводское транспортное предприятие — 1".

Маршрут А-74 станет обслуживать ООО "Автолигатранс-НН".

Новые перевозчики начнут работу на маршрутах в конце мая. Также в ЦРТС отметили, что в настоящее время ведётся работа по решению проблемы дефицита водителей на автобусных линиях города.

Как сообщалось ранее, заявки от участников конкурса на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде будут принимать до 12 мая.

Напомним также, что транспортная реформа в Нижнем Новгороде должна завершиться к июню.