Проект "Поймай это слово" создали к 80-летию Победы в Нижегородской области

Нижегородские театральные деятели к 80-летию Победы создали поэтический проект "Поймай это слово", сообщает pravda-nn.ru.
Как отметил руководитель проекта, председатель Нижегородского регионального отделения СТД России Сергей Кабайло молодые актеры посещали районы области и записывали видео, посвященные стихам поэтов-фронтовиков.
Съемки проходили на малой родине ветеранов Великой Отечественной войны.
За полгода авторы проекта объехали всю Нижегородскую область, встречались с сотрудниками библиотек, краеведами, работниками культуры, изучали творческое наследие нижегородских фронтовиков.
Первый ролик проекта появится в группе регионального отделения союза театральных деятелей 28 апреля.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по данным на апрель 2025 года насчитывается 140 участников Великой Отечественной войны.
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