Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2025 12:10  [123] Двое младшеклассников в Нижнем Новгороде угодили к врачу из-за вейпов
26 апреля 2025 11:45  [114] Проект "Поймай это слово" создали к 80-летию Победы в Нижегородской области
26 апреля 2025 11:06  [127] Разметку для самокатов в Нижнем Новгороде нанесут до июля
26 апреля 2025 08:58  [433] 140 участников ВОВ осталось в Нижегородской области
26 апреля 2025 07:46  [514] Три нижегородки удостоены звания "Мать-героиня" по указу Путина
26 апреля 2025 07:00  [186] Единую концепцию мемориальных досок разрабатывают в Нижнем Новгороде
25 апреля 2025 19:36  [346] Центр Нижнего Новгорода частично перекроют из-за подготовки к параду
25 апреля 2025 18:42  [308] Центр Нижнего Новгорода частично перекроют из-за подготовки к параду
25 апреля 2025 18:14  [314] Глеб Никитин наградил ветеранов в Кулебаках и Пильне накануне 9 Мая
25 апреля 2025 18:00  [280] Нижегородская область присоединится к Всероссийскому субботнику 26 апреля
Общество

Проект "Поймай это слово" создали к 80-летию Победы в Нижегородской области

26 апреля 2025 11:45  [114] Общество
Проект Поймай это слово создали к 80-летию Победы в Нижегородской области

Нижегородские театральные деятели к 80-летию Победы создали поэтический проект "Поймай это слово", сообщает pravda-nn.ru

Как отметил руководитель проекта, председатель Нижегородского регионального отделения СТД России Сергей Кабайло молодые актеры посещали районы области и записывали видео, посвященные стихам поэтов-фронтовиков.

Съемки проходили на малой родине ветеранов Великой Отечественной войны.

За полгода авторы проекта объехали всю Нижегородскую область, встречались с сотрудниками библиотек, краеведами, работниками культуры, изучали творческое наследие нижегородских фронтовиков.  

Первый ролик проекта появится в группе регионального отделения союза театральных деятелей 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по данным на апрель 2025 года насчитывается 140 участников Великой Отечественной войны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны ВОВ
Поделиться:
Новости по теме
25 апреля 2025 17:40  [255] "Диктант Победы" написали более 30 тысяч жителей Нижегородской области
23 апреля 2025 14:59  [521] Родственников героев "Захаровской операции" ищут в Нижегородской области
17 апреля 2025 18:26  [432] Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph