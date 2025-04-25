Проект "Поймай это слово" создали к 80-летию Победы в Нижегородской области Общество

Нижегородские театральные деятели к 80-летию Победы создали поэтический проект "Поймай это слово", сообщает pravda-nn.ru.

Как отметил руководитель проекта, председатель Нижегородского регионального отделения СТД России Сергей Кабайло молодые актеры посещали районы области и записывали видео, посвященные стихам поэтов-фронтовиков.

Съемки проходили на малой родине ветеранов Великой Отечественной войны.

За полгода авторы проекта объехали всю Нижегородскую область, встречались с сотрудниками библиотек, краеведами, работниками культуры, изучали творческое наследие нижегородских фронтовиков.

Первый ролик проекта появится в группе регионального отделения союза театральных деятелей 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по данным на апрель 2025 года насчитывается 140 участников Великой Отечественной войны.