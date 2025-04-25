Дзержинскую ТЭЦ посетили участники программы "Больше, чем путешествие" Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Дзержинскую ТЭЦ посетили участники программы "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодёжи.

Гостями энергетиков стали активные молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Самары, Йошкар-Олы. Они побывали в основных производственных цехах, увидели в действии мощное энергетическое оборудование и новейшие цифровизированные системы управления. В преддверии 80-летия Победы энергетики рассказали гостям о самоотверженном труде работников отрасли в годы Великой Отечественной войны.

Технологическая экскурсия прошла в рамках тура по промышленным предприятиям, высшим учебным заведениям, памятным местам Нижегородской области. Провёл её начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.

"Для нас большая честь представить энергетику региона участникам такой представительной молодёжной программы, и нам действительно есть, что показать гостям, – отметил Вячеслав Купчихин. – За несколько последних лет ТЭЦ прошла серьёзную модернизацию, сегодня это передовое энергопредприятие, отвечающее современным критериям эффективности и экологичности".

"Впечатления от увиденного просто фантастические. И от масштаба производства, и, в первую очередь, от самих энергетиков, которые любят свою профессию, преданы ей и хотят, чтобы как можно больше людей заинтересовались энергетикой и в свою очередь влюбились в неё", – сказала участница экскурсии, федеральный грантовый эксперт Анна Просвернина (Москва).