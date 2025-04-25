Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2025 10:47  [27] Депутат Госдумы Останина раскритиковала поощрение беременных школьниц
28 апреля 2025 10:42  [38] Особый режим работы Нижегородской ГЭС продлили до 10 мая
28 апреля 2025 10:41  [36] Судебные приставы высадили на берегу Левинки деревья в память о героях ВОВ
28 апреля 2025 10:16  [92] Трехдневная рабочая неделя началась в Нижнем Новгороде
28 апреля 2025 10:02  [76] Рособрнадзор предложил приостанавливать шумные работы у мест проведения ЕГЭ
28 апреля 2025 09:47  [120] Снег вернулся в Нижний Новгород
28 апреля 2025 09:39  [98] Дзержинскую ТЭЦ посетили участники программы "Больше, чем путешествие"
28 апреля 2025 09:23  [105] Более 25 000 школьников стали пассажирами тематического поезда "Уроки с путешествием" на ГЖД
28 апреля 2025 09:20  [296] Центр Нижнего Новгорода замер в 8-балльных пробках утром 28 апреля
27 апреля 2025 17:27  [395] 10 органических производств Нижегородской области есть в реестре Минсельхоза
Общество

Дзержинскую ТЭЦ посетили участники программы "Больше, чем путешествие"

28 апреля 2025 09:39  [98] Общество
Дзержинскую ТЭЦ посетили участники программы Больше, чем путешествие

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Дзержинскую ТЭЦ посетили участники программы "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодёжи.

Гостями энергетиков стали активные молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Самары, Йошкар-Олы. Они побывали в основных производственных цехах, увидели в действии мощное энергетическое оборудование и новейшие цифровизированные системы управления. В преддверии 80-летия Победы энергетики рассказали гостям о самоотверженном труде работников отрасли в годы Великой Отечественной войны.

Технологическая экскурсия прошла в рамках тура по промышленным предприятиям, высшим учебным заведениям, памятным местам Нижегородской области. Провёл её начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.

"Для нас большая честь представить энергетику региона участникам такой представительной молодёжной программы, и нам действительно есть, что показать гостям, – отметил Вячеслав Купчихин. – За несколько последних лет ТЭЦ прошла серьёзную модернизацию, сегодня это передовое энергопредприятие, отвечающее современным критериям эффективности и экологичности".

"Впечатления от увиденного просто фантастические. И от масштаба производства, и, в первую очередь, от самих энергетиков, которые любят свою профессию, преданы ей и хотят, чтобы как можно больше людей заинтересовались энергетикой и в свою очередь влюбились в неё", – сказала участница экскурсии, федеральный грантовый эксперт Анна Просвернина (Москва).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТЭЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph