Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега Оки прошла экспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект реконструкции берегоукрепительных сооружений правого берега Оки между Канавинским и Молитовским мостами в районе улицы получило положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на портале ЕГРЗ.

Застройщиком выступает ООО "Черниговская набережная".

Ранее сообщалось, что реновация участка Черниговской набережной от метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году и должна завершиться в 2029 году.

Осенью 2024 года концессионер начал берегоукрепительные работы. В частности, демонтировал старые бетонные плиты почти на километровом отрезке берега и приступил к забивке свай и установке защитных плит. Известно, что в рамках концессионного соглашения проведут инженерную защиту склона на площади 5,45 га и благоустроят прилегающие территории. Проект предусматривает установку лестниц, обустройство спортивных и игровых площадок, укладку тротуарного покрытия, оборудование смотровых площадок, озеленение и другие работы.

Кроме того, на улице Черниговской планируется восстановление памятников архитектуры и строительство современных жилых комплексов.