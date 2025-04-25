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Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега Оки прошла экспертизу 

28 апреля 2025 18:27  [1]
Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега Оки прошло госэкспертизу 

Фото: Александр Воложанин

Проект реконструкции берегоукрепительных сооружений правого берега Оки между Канавинским и Молитовским мостами в районе улицы получило положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на портале ЕГРЗ.

Застройщиком выступает ООО "Черниговская набережная". 

Ранее сообщалось, что реновация участка Черниговской набережной от метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году и должна завершиться в 2029 году.

Осенью 2024 года концессионер начал берегоукрепительные работы. В частности, демонтировал старые бетонные плиты почти на километровом отрезке берега и приступил к забивке свай и установке защитных плит. Известно, что в рамках концессионного соглашения проведут инженерную защиту склона на площади 5,45 га и благоустроят прилегающие территории. Проект предусматривает установку лестниц, обустройство спортивных и игровых площадок, укладку тротуарного покрытия, оборудование смотровых площадок, озеленение и другие работы.

Кроме того, на улице Черниговской планируется восстановление памятников архитектуры и строительство современных жилых комплексов.

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Теги:
набережная Ока Строительство
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