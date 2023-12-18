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Общество

Редевелопмент Черниговской набережной до Молитовского моста завершат к 2029 году

20 декабря 2023 11:32  [84] Общество

АО "Черниговская набережная" представило на общественные слушания проект редевелопмента улицы Черниговской на участке от метромоста до Молитовского моста. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно опубликованные данным, на этом участке планируется построить четыре жилых дома высотой от 6 до 20 этажей. В каждом из них будет оборудована подземная автостоянка.

Жилые дома планируется построить в период с 2025 по 2028 год.

Также проект предусматривает строительство 4-этажного офисного здания с подземной стоянкой, его возведут в 2029 году.

Кроме того, запланирована реконструкция Куйбышевской водокачки (2025 год), строительство медицинского центра с гостиничными номерами (100 мест в медцентре, 150 гостиничных номеров - 2026 год), детского сада и начальной школы (110 мест в детсаду, 120 мест в начальной школе - 2026 год).

Предусмотрено и строительство двухполосной дороги протяженностью 2,4 км.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

В марте был представлен проект редевелопмента набережной, а реновация улицы Черниговской стартовала в июле. Здесь также планируется построить культурный центр и рестораны.

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Теги:
набережная Строительство
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