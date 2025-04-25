Особый режим работы Нижегородской ГЭС продлили до 10 мая

Из-за слабого половодья в Верхней Волге Нижегородский гидроузел на Горьковском водохранилище будет работать в особом режиме до 10 мая. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов.
Как подчеркнули в ведомстве, в условиях текущей сложной гидрологической ситуации главной задачей является обеспечение стабильного водоснабжения населения и предприятий секторов экономики.
Для обеспечения судоходства Рыбинская ГЭС с начала апреля увеличила водосброс до 1300 м³/с. Нижегородский гидроузел должен поддерживать средний расход воды на уровне 1200–1300 м³/с и сохранять уровень воды в верхнем бьефе в пределах 83,6–84,0 м.
По данным Росгидромета, приток воды в Волжско-Камский каскад в ближайшие недели останется ниже нормы.
Ранее сообщалось, что резкое снижение уровня воды в Волге грозит срывом графика по запуску речных пассажирских перевозок на территории Нижегородской области.
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