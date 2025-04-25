Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 апреля 2025 15:14  [52] Что в минэкологии сказали о полыхающем полигоне в Городецком округе
28 апреля 2025 12:59  [165] Еще одну квартиру с истерзанными животными нашли в Нижнем Новгороде
28 апреля 2025 12:10  [150] Пожары в Нижегородской области привели к гибели троих человек
28 апреля 2025 10:11  [197] Жительницу Тольятти задержали с 3 кг наркотиков на М-7 в Нижегородской области
28 апреля 2025 09:09  [205] Пожар площадью 1000 кв. м потушен на складе деревянных шпал под Володарском
27 апреля 2025 17:58  [433] Росприроднадзор расследует причины пожара на свалке в Городецком районе
27 апреля 2025 16:45  [361] Пожар на свалке в Городецком районе закончился проверкой прокуратуры
27 апреля 2025 15:48  [338] Пожар на свалке в Городецком округе локализовали
27 апреля 2025 14:30  [506] Двух пенсионерок из Дзержинска обманули мошенники в один день
27 апреля 2025 11:52  [792] Авария с участием четырех машин произошла на Бекетова в Нижнем Новгороде
Происшествия

Что в минэкологии сказали о полыхающем полигоне в Городецком округе

28 апреля 2025 15:14  [52] Происшествия
Что в минэкологии сказали о полыхающем полигоне в Городецком округе

Фото: министерство экологии Нижегородской области

Ситуация на горевшем полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе стабилизировалась. На утро сегодняшнего дня открытое горение полностью ликвидировано, сообщили в нижегородском минэкологии.

В настоящее время продолжаются работы по пересыпке и уплотнению тлеющих участков полигона, а также проливка склонов для окончательной ликвидации очагов возгорания.

На месте происшествия действует оперативный штаб, в состав которого вошли представители министерства экологии, администрации округа, МЧС и регионального оператора "Ситиматик-Нижний Новгород".

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин сообщил: "Вторые сутки подряд на полигоне ведутся работы. Мы задействовали все необходимые силы и технику, чтобы предотвратить повторное возгорание и минимизировать последствия пожара. В настоящее время на объекте активно проводится пересыпка карт грунтом. Ситуация находится под полным контролем".

Для мониторинга качества воздуха на территории полигона развернута передвижная лаборатория ГБУ НО "Экология региона". Специалисты в круглосуточном режиме берут пробы воздуха для оценки содержания вредных веществ. По последним данным, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Региональный оператор "Ситиматик-Нижний Новгород" также продолжает работу в штатном режиме. Вывоз отходов от населения осуществляется по установленному графику. В настоящий момент мусор временно размещается на перегрузочных станциях, благодаря чему внештатная ситуация не повлияла на обслуживание контейнерных площадок.

Как сообщалось ранее, Росприроднадзор устанавливает причины пожара на полигоне ТБО в Городецком округе. Также проверку организовала прокуратура Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район ТБО Экология
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2025 09:11  [517] Пожар на площади 3000 квадратных метров на предприятии в Балахне ликвидирован
01 апреля 2025 09:55  [1289] Природоохранная прокуратура проверит Шуваловскую промзону в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph