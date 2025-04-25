Что в минэкологии сказали о полыхающем полигоне в Городецком округе Происшествия

Фото: министерство экологии Нижегородской области

Ситуация на горевшем полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе стабилизировалась. На утро сегодняшнего дня открытое горение полностью ликвидировано, сообщили в нижегородском минэкологии.

В настоящее время продолжаются работы по пересыпке и уплотнению тлеющих участков полигона, а также проливка склонов для окончательной ликвидации очагов возгорания.

На месте происшествия действует оперативный штаб, в состав которого вошли представители министерства экологии, администрации округа, МЧС и регионального оператора "Ситиматик-Нижний Новгород".

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин сообщил: "Вторые сутки подряд на полигоне ведутся работы. Мы задействовали все необходимые силы и технику, чтобы предотвратить повторное возгорание и минимизировать последствия пожара. В настоящее время на объекте активно проводится пересыпка карт грунтом. Ситуация находится под полным контролем".

Для мониторинга качества воздуха на территории полигона развернута передвижная лаборатория ГБУ НО "Экология региона". Специалисты в круглосуточном режиме берут пробы воздуха для оценки содержания вредных веществ. По последним данным, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Региональный оператор "Ситиматик-Нижний Новгород" также продолжает работу в штатном режиме. Вывоз отходов от населения осуществляется по установленному графику. В настоящий момент мусор временно размещается на перегрузочных станциях, благодаря чему внештатная ситуация не повлияла на обслуживание контейнерных площадок.

Как сообщалось ранее, Росприроднадзор устанавливает причины пожара на полигоне ТБО в Городецком округе. Также проверку организовала прокуратура Нижегородской области.