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Происшествия

Проректора НГЛУ по науке задержали 28 апреля

28 апреля 2025 15:46  [725] Происшествия
Проректора НГЛУ по науке задержали 28 апреля

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Силовики нагрянули в НГЛУ имени Добролюбова днем 28 апреля. По данным источника НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах, задержана проректор по науке и стратегическому развитию вуза Анна Чанчина.

По имеющейся информации, задержание Чанчиной связано с уголовным делом экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой. Кстати, на днях суд продлил ей срок содержания под стражей. А вторую фигурантку уголовного дела — главу Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину перевели под домашний арест.

Напомним, что и Никонову, и Чичерину задержали в феврале. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Никонова незаконно выписывала премии сотрудникам университета, в результате чего похитила свыше миллиона рублей. А Чичерина ей в этом помогала. Сама экс-ректор не признает свою вину.

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Теги:
Вузы
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