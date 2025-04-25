Проректора НГЛУ по науке задержали 28 апреля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Силовики нагрянули в НГЛУ имени Добролюбова днем 28 апреля. По данным источника НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах, задержана проректор по науке и стратегическому развитию вуза Анна Чанчина.

По имеющейся информации, задержание Чанчиной связано с уголовным делом экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой. Кстати, на днях суд продлил ей срок содержания под стражей. А вторую фигурантку уголовного дела — главу Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину перевели под домашний арест.

Напомним, что и Никонову, и Чичерину задержали в феврале. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Никонова незаконно выписывала премии сотрудникам университета, в результате чего похитила свыше миллиона рублей. А Чичерина ей в этом помогала. Сама экс-ректор не признает свою вину.