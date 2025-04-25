Экскурсионные речные рейсы из Нижнего Новгорода в Чкаловск стартуют 4 мая

Уже 4 мая стартует первый экскурсионный рейс (0+) из Нижнего Новгорода в Чкаловск — на родину легендарного летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщает компания "Водолет".
Отмечается, что пассажиров ждет речная прогулка с насыщенной экскурсионной программой и посещением сразу двух музеев. Вся поездка займет 8 часов 20 минут. Ознакомиться с подробным маршрутом можно на официальном сайте.
Скоростной теплоход "Валдай 45Р" отправится от причала №8 в 8:00. Время в пути до Чкаловска составит 2 часа 30 минут. На месте запланирована стоянка продолжительностью 3 часа 30 минут, в течение которой для гостей проведут экскурсии.
Стоимость билета составляет 2750 рублей. Приобрести его можно онлайн или в кассе на набережной.
Ранее сообщалось о запуске регулярных рейсов "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Бор с 24 апреля.
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