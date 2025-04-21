Озвучена стоимость билетов на "Валдаи" из Нижнего Новгорода до Макарьева

Речной рейс из Нижнего Новгорода до Макарьева запускают 1 мая. Об этом сообщает компания "Водолет".
По маршруту запустят скоростное судно "Валдай 45Р". Отмечается, что время в пути в одну сторону составит 1 час 45 минут, а стоимость билета - 770 рублей. Их продажа уже открыта.
По информации с сайта компании, рейсы запланированы на 1, 3, 8, 10 мая. Затем "Валдаи" начнут курсировать по маршруту уже в июне.
Ранее сообщалось, что речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления рек. Также стало известно, что уже продаются билеты на летние рейсы "Метеора" между Нижним Новгородом и Казанью.
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