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Культура и отдых

Озвучена стоимость билетов на "Валдаи" из Нижнего Новгорода до Макарьева

22 апреля 2025 19:25  [112] Культура и отдых
Речной рейс из Нижнего Новгорода до Макарьева запускают 1 мая

Речной рейс из Нижнего Новгорода до Макарьева запускают 1 мая. Об этом сообщает компания "Водолет". 

По маршруту запустят скоростное судно "Валдай 45Р". Отмечается, что время в пути в одну сторону составит 1 час 45 минут, а стоимость билета - 770 рублей. Их продажа уже открыта. 

По информации с сайта компании, рейсы запланированы на 1, 3, 8, 10 мая. Затем "Валдаи" начнут курсировать по маршруту уже в июне. 

Ранее сообщалось, что речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления рек. Также стало известно, что уже продаются билеты на летние рейсы "Метеора" между Нижним Новгородом и Казанью.

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Теги:
Валдаи Водный транспорт Речные перевозки
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