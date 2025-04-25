Восемь дронов ВСУ сбили над Нижегородской областью за ночь Происшествия

Восемь украинских дронов сбили над Нижегородской областью за прошлую ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 40 вражеских БПЛА самолетного типа. Больше всего - в Рязанской (11), Нижегородской (8) и Орловской областях (7). Еще по четыре дрона уничтожили в Крыму и над Черным морем. В Московской и Белгородской областях сбили по два дрона, в Калужской и Брянской областях - по одному.

Ранее об атаке БПЛА высказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, дроны были уничтожены над двумя районами.

Напомним, на той неделе над регионом были уничтожены в общей сложности 6 украинских БПЛА. Четыре "птички" уничтожили 24 апреля и еще две - на следующий день.