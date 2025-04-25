Нашествие комаров в этом году нижегородцам не грозит Общество

Фото: Александр Воложанин

Разговоры о возможном нашествии комаров в Нижегородской области предстоящим летом оказались преувеличенными. Об этом в своем телеграм-канале "Бокал прессека" написал главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов с ссылкой на информацию биологов.

По словам экспертов, в регионе нет условий для массового размножения кровососущих насекомых. В этом году наблюдается крайне низкий уровень влажности: Волга обмелела, грунтовые воды находятся на минимальных отметках, а в реках воды меньше нормы. Кроме того, паводков, которые обычно создают временные водоемы — идеальную среду для размножения комаров, в этом сезоне не было.

Специалисты подчёркивают, что комарам просто негде развиваться. Без достаточного количества влаги они не смогут образовать привычные для лета скопления.

Таким образом, жителям Нижнего Новгорода и пригородов, скорее всего, не стоит опасаться масштабного появления комаров в этом году.

Ранее сообщалось об опасностях, которые могут ждать нижегородцев в лесу.