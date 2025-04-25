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Общество

Нижегородки смогут бесплатно сдать анализ крови на уровень антимюллерова гормона

29 апреля 2025 12:45  [1] Общество
Нижегородки смогут бесплатно сдать анализ крови на уровень антимюллерова гормона

Жительницы Нижегородской области смогут пройти бесплатное обследование на уровень антимюллерова гормона (АМГ), который играет важную роль в оценке репродуктивной функции.

Сдать анализ можно будет с 12 мая в областном центре охраны здоровья семьи и репродукции, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека". Проект реализуется по инициативе губернатора Глеба Никитина, озвученной в декабре 2024 года. Региональное правительство оказывает организационную поддержку.

Чтобы пройти обследование, необходимо получить направление у врача-репродуктолога.

Анализ на АМГ позволяет определить овариальный резерв, то есть количество яйцеклеток, доступных для оплодотворения. Эти данные особенно важны для женщин, планирующих отложенное материнство и рассматривающих возможность криоконсервации яйцеклеток.

Ранее эксперт рассказал, как сохранить репродуктивное здоровье, а также какие факторы влияют на зачатие и беременность.

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Теги:
Беременность Здоровье
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