Нижегородки смогут бесплатно сдать анализ крови на уровень антимюллерова гормона Общество

Жительницы Нижегородской области смогут пройти бесплатное обследование на уровень антимюллерова гормона (АМГ), который играет важную роль в оценке репродуктивной функции.

Сдать анализ можно будет с 12 мая в областном центре охраны здоровья семьи и репродукции, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека". Проект реализуется по инициативе губернатора Глеба Никитина, озвученной в декабре 2024 года. Региональное правительство оказывает организационную поддержку.

Чтобы пройти обследование, необходимо получить направление у врача-репродуктолога.

Анализ на АМГ позволяет определить овариальный резерв, то есть количество яйцеклеток, доступных для оплодотворения. Эти данные особенно важны для женщин, планирующих отложенное материнство и рассматривающих возможность криоконсервации яйцеклеток.

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