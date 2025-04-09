Менее 10% квот на ЭКО на 2025 год освоены в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Менее 10% квот на ЭКО освоены в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Отмечается, что с начала 2025 года в регионе выполнена 261 процедура экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС. Всего же предусмотрено 2910 квот.

По данным территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона, на проведение ЭКО запланировано более 385 миллионов рублей. Из них почти 170 миллионов выделяют из регионального бюджета.

В рамках квоты пациентам бесплатно предоставляются:

сами циклы ЭКО;

необходимые лекарственные препараты;

консультации специалистов;

криоконсервация эмбрионов с последующим переносом.

При этом хранение эмбрионов оплачивается гражданами самостоятельно.

На территории области процедуру ЭКО по ОМС проводят 9 медицинских организаций. Пациенты имеют право самостоятельно выбрать учреждение, где будет проведено лечение.

Жители региона могут получить подробную информацию о порядке получения квоты и перечне клиник на официальных ресурсах ТФОМС и Министерства здравоохранения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что около 1200 исследований проведено для нижегородцев на празднике "День ТВОЕГО здоровья".