Мать нижегородского живодера уволили из ННГУ

Фото:
ННГУ имени Лобачевского разорвал трудовые отношения с матерью нижегородского живодера после громкой истории о жестоком обращении и издевательством над животными. Об этом сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Днем ранее стало известно, профессора юридического факультета Галину Петрову отстранили от занятий еще 21 апреля.
Отмечается, что кафедра уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ, где работала женщина, приняла единогласное решение об увольнении Петровой.
"Вся эта история с живодёрней несовместима с высоким званием преподавателя университета", - добавил Никонов.
Напомним, после жалоб жителей дома на улице Надежды Сусловой на неприятный трупный запах и поведение соседей, а также обращений зоозащитников, полиция провела проверку квартиры, в которой жил 48-летний странный нижегородец. В ней были обнаружены истощенные животные, а также тела замученных собак и кошек.
Позже правоохранители нашли останки животных и в квартире матери живодера. Женщина оказалась сотрудницей ННГУ.
По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Зооактивисты составили обращение к президенту РФ.
Ранее сообщалось, нижегородцы выступили против эвтаназии бездомных животных.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+