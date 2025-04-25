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Наука

Мать нижегородского живодера уволили из ННГУ

29 апреля 2025 13:42  [93] Наука
Мать нижегородского живодера уволили из ННГУ

Фото: Александр Воложанин

ННГУ имени Лобачевского разорвал трудовые отношения с матерью нижегородского живодера после громкой истории о жестоком обращении и издевательством над животными. Об этом сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Днем ранее стало известно, профессора юридического факультета Галину Петрову отстранили от занятий еще 21 апреля.

Отмечается, что кафедра уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ, где работала женщина, приняла единогласное решение об увольнении Петровой.

"Вся эта история с живодёрней несовместима с высоким званием преподавателя университета", - добавил Никонов.

Напомним, после жалоб жителей дома на улице Надежды Сусловой на неприятный трупный запах и поведение соседей, а также обращений зоозащитников, полиция провела проверку квартиры, в которой жил 48-летний странный нижегородец. В ней были обнаружены истощенные животные, а также тела замученных собак и кошек. 

Позже правоохранители нашли останки животных и в квартире матери живодера. Женщина оказалась сотрудницей ННГУ.

По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Зооактивисты составили обращение к президенту РФ.

Ранее сообщалось, нижегородцы выступили против эвтаназии бездомных животных.

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Теги:
Животноводство ННГУ Уголовное дело
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