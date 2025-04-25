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Общество

«Нижегородский Колизей» может стать креативным пространством

29 апреля 2025 15:00  [110] Общество
Нижегородская Башня крекинга станет креативным пространством

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Башню крекинга планируют привести в порядок и выбрать новое назначение. Об этом сообщает минтуризма Нижегородской области.

Сейчас "нижегородский Колизей" принадлежит ЗАО "Нижегородские сорбенты" и является заброшенным.

По результатам обследования здание на улице Народной является аварийным.

Известно, что объект реквизируют у собственника. После восстановления будет определено его дальнейшее назначение. Среди всех рассматриваемых вариантов лидирует сфера креативных индустрий.

Изначально здание являлось одним из цехов Горьковского нефтемаслозавода. В советские годы оно использовалось как башня крекинга. В 90-е завод закрылся. Сборщики металла вынесли все трубопроводы, металлические двери и части крыши, сделав здание похожим на Колизей.

Кстати, в этом году Башня крекинга стало одной из локаций фестиваля медиаискусства Intervals (0+), который прошел 24-27 апреля. На фасаде Башне была показана инсталляция компании dreamlaser.

Ранее сообщалось, что заброшенный корпус школы №121 в Канавинском районе снесут.

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Теги:
Министерства Ремонт Строительство
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