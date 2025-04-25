«Нижегородский Колизей» может стать креативным пространством

Башню крекинга планируют привести в порядок и выбрать новое назначение. Об этом сообщает минтуризма Нижегородской области.
Сейчас "нижегородский Колизей" принадлежит ЗАО "Нижегородские сорбенты" и является заброшенным.
По результатам обследования здание на улице Народной является аварийным.
Известно, что объект реквизируют у собственника. После восстановления будет определено его дальнейшее назначение. Среди всех рассматриваемых вариантов лидирует сфера креативных индустрий.
Изначально здание являлось одним из цехов Горьковского нефтемаслозавода. В советские годы оно использовалось как башня крекинга. В 90-е завод закрылся. Сборщики металла вынесли все трубопроводы, металлические двери и части крыши, сделав здание похожим на Колизей.
Кстати, в этом году Башня крекинга стало одной из локаций фестиваля медиаискусства Intervals (0+), который прошел 24-27 апреля. На фасаде Башне была показана инсталляция компании dreamlaser.
Ранее сообщалось, что заброшенный корпус школы №121 в Канавинском районе снесут.
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