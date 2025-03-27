Стали известны полный маршрут и секретные локации Intervals 2025 Афиша

Фото: Кира Мишина

Медиафестиваль INTERVALS 2025 (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля. Полный маршрут, а также список новых локаций организаторы озвучили на пресс-конференции ТАСС.

Темой фестиваля в этом году стали "Траектории". Вдохновением стал город и его жители, которые каждый день прокладывают свои "траектории", взаимодействуя с локациями города.

Напомним, фестиваль пройдет на 17 локациях, как в уличных пространствах, так и внутри зданий, которые в этом году охватят обе части города, а не только центр. Среди площадок — ЦЕХ на улице Варварской, Мытный рынок, Александровский сад, сквер у Чкаловской лестницы, Никольская башня и внутренняя стена Нижегородского кремля, фасад Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной, а также здание Блиновского пассажа на улице Рождественской.

Новыми экспериментальными локациями стали Мещерское озеро, где световые проекции будут показаны на фоне водного шоу, а также Башня крекинга в Сормовском районе. На нижегородском "Колизее" посетители смогут увидеть инсталляцию студии dreamlazer. Зрителям придется потратить время, чтобы добраться до этих точек, но организаторы уверяют, что это того стоит.

Другими локациями нижней части станут выставочный пакгауз, Гербовный зал, планетарий имени Гречко и фасад Главного ярмарочного дома.

Кроме выставочной части посетителей ожидает музыкальная и образовательная программы.

Ранее сообщалось, летний фестиваль "Русская Тоскания" (6+) все-таки состоится в Нижегородской области в 2025 году.