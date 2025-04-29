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Экономика

Теперь "Лемана ПРО": как изменился гипермаркет в Нижнем Новгороде после ребрендинга

30 апреля 2025 15:44  [89] Экономика
Теперь Лемана ПРО: как изменился гипермаркет в Нижнем Новгороде после ребрендинга

В прошлом году одна из крупнейших сетей товаров для ремонта и строительства объявила о ребрендинге в России. Нижний Новгород не стал исключением – гипермаркет на Московском шоссе, 352К сменил название на "Лемана ПРО". Корреспондент НИА "Нижний Новгород" посетил магазин и выяснил, что изменилось помимо названия.

Яркий фасад и новая атмосфера

Уже у входа становится понятно: это не просто новая вывеска. Логотипы в свежей комбинации жёлтого и графитового выглядят современно на фоне серого городского пейзажа. Внутри – светлый зал, обновлённые кассовые зоны и продуманная навигация. Отделы стали просторнее, указатели – проще и понятнее. Сотрудники теперь тоже в новой униформе.

"Мы не просто изменили внешний облик магазинов, но и полностью трансформировали подход к ведению бизнеса, уделяя особое внимание работе с профессиональными клиентами. Это отражено и в новом названии бренда – "Лемана ПРО". Сейчас B2B сегмент уже составляет 30% оборота нашего магазина, и мы планируем увеличить эти показатели до 35% до конца 2025 года. В прошлом году для улучшения клиентского опыта была запущена обновленная программа лояльности с возможностью копить баллы за покупки", – отметил Артём Гилязетдинов, директор магазина "Лемана ПРО" в Нижнем Новгороде.

Что скрывается за названием "Лемана ПРО"?

Теперь магазины компании работают под названием "Лемана ПРО" (Lemana Pro). Ле’ (leader) – это лидер рынка, ‘Ма’ (maison) – пространство, дом, ‘На’ (nature) – экологическая и социальная ответственность, а ‘ПРО’ – фокус на профессионалах в области строительства и обустройства дома. Последний элемент стал главным вектором развития компании. За последние несколько лет сеть активно развивает направление для прорабов, строительных бригад и юридических лиц. В базе "Лемана ПРО" уже более миллиона профессиональных клиентов.

Магазин становится конструктором решений "под ключ"

Перемены заметны и на уровне сервиса. Теперь это не просто магазин товаров для дома и ремонта. Это настоящая площадка комплексных решений – сотрудники помогут с проектом кухни, ванной, гардеробной, подберут необходимые материалы, а также оформят услугу сборки или монтажа. Покупатель может не только выбрать товар, но и увидеть, как он будет выглядеть в реальном интерьере.

"Клиентам важно видеть готовые решения, а не просто стоять перед стеллажами с плиткой или обоями. Мы усилили проектные продажи: теперь можно прийти с идеей и уйти с готовым проектом и списком необходимых товаров", – поделился директор.

В магазине действует отдел проектирования. Дизайнеры помогают создать 3D-макет будущего пространства, адаптируют планировку под размеры квартиры или дома, подбирают материалы и рассчитывают бюджет.

По словам сотрудников, уже более 25% крупных покупок в магазине сопровождаются дополнительными услугами: замерами, доставкой, сборкой или монтажом.

Услуги, о которых не все знают

Кроме проектных решений, "Лемана ПРО" предлагает целый спектр дополнительных сервисов: колеровку красок, распил материалов, обработку кромок, оверлок тканей и пошив штор. Всего в магазине представлено более 60 категорий услуг и свыше 2000 видов работ. Сеть сотрудничает с более чем 600 партнёрами и 12 000 проверенными мастерами по всей России. Это позволяет клиенту получить не просто товар, а готовый результат – от идеи до воплощения.

Новая программа лояльности: бонусы для всех

С обновлением бренда изменилась и программа лояльности. Теперь клиентам доступны два вида карт: "Ключ-карта для дома", предназначенная для обычных покупателей, и "Ключ-карта ПРО" – для профессионалов. Обе дают возможность получать кешбэк за все покупки. А ещё – возвращать товар без чека в течение года для большинства позиций и двух лет для товаров собственного производства, а также гарантирует обслуживание после установки на протяжении двух лет. Карта может использоваться виртуально прямо с мобильного устройства. "Ключ-карта ПРО" ориентирована на специалистов и помимо бонусов предусматривает возврат товара в течение двух лет и удобный доступ к истории покупок через личный кабинет.

Рядом с кассами самообслуживания (которых теперь, кстати, стало больше) останавливаемся поговорить с одним из потребителей. Егор Кравчук подмечает, что визуальные перемены в магазине радуют глаз, и заодно отзывается о накопительной системе:

"Активно пользуюсь программой лояльности, коплю баллы. Совершаю покупки только с "Ключ-картой" – это выгодно", – делится покупатель.

Ассортимент и цены: без сюрпризов

После ребрендинга нас, как и многих покупателей, волновал вопрос: не подорожали ли товары? Побывав на месте, мы приятно удивились. Ассортимент и ценовая политика остались прежними.

На полках всё, к чему привыкли нижегородцы: строительные материалы, товары для ремонта, обустройства дома, дачи и сада. Более 45 тысяч позиций – и все по доступным ценам.

"Мне кажется, здесь стало гораздо уютнее. Оформление действительно располагает, а ассортимент и цены радуют. Кроме того, я оформила новую карту, чтобы получать бонусы, и это очень приятно!" – поделилась покупательница Светлана.

С заботой о будущем

Неизменным остался и подход компании в сфере устойчивого развития. Приоритетные задачи в этом направлении включают предложение товаров и решений для здорового и экологичного образа жизни, сокращение выбросов парниковых газов, вклад в развитие циклической экономики и надёжное партнёрство с местными сообществами.

Сейчас более трети товаров сети имеют экологические преимущества, к 2026 году планируется увеличить их долю до 60%. На полках магазинов они отмечены специальным "зелёным" знаком. 

75% из них обладают классом энергоэффективности "А" и выше, на 20% предоставляется бесплатная расширенная гарантия 5 и более лет, 5 тысяч товаров имеют экомаркировки, а каждый четвёртый изготовлен из вторичного сырья.

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