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Общество

Прощание с ветераном ЗСНО Светланой Тихомировой пройдет 30 апреля

30 апреля 2025 11:00  [106] Общество
Скончалась ветеран Заксобрания Нижегородской области Светлана Тихомирова

Фото: с сайта ЗСНО

Скоропостижно скончалась ветеран Заксобрания Нижегородской области Светлана Тихомирова. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Многие годы она трудилась в ЗСНО, занимая различные должности. В том числе была руководителем аппарата комитета по экономике, промышленности и развитию предпринимательства.

Коллеги отмечают, что Светлана Валентиновна была человеком высокой культуры, преданным своему делу и обладающим безупречным профессионализмом. После выхода на пенсию она продолжала активно участвовать в жизни парламента, входя в состав Совета ветеранов. 

Прощание с Тихомировой состоится 30 апреля в 11:30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Ивановском съезде. Похоронят Светлану Валентиновну в Сормове.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Светланы Тихомировой.

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Теги:
ЗСНО Некролог
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