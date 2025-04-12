Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 апреля 2025 16:29  [151] Прощание с искусствоведом Людмилой Шиян прошло в Нижнем Новгороде
16 апреля 2025 16:00  [114] Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"
16 апреля 2025 14:45  [201] Дом в Арзамасе из повести Гайдара продают на торгах за 2,1 млн рублей
16 апреля 2025 11:16  [213] Хор ННГУ вышел на большую сцену в телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
15 апреля 2025 20:03  [461] Нижегородский театр оперы и балета попался на нарушениях ТК РФ
15 апреля 2025 19:16  [482] Владельца обязали восстановить здание XIX века в составе усадьбы в Лыскове
15 апреля 2025 13:04  [329] Стартовали съемки нового сезона детского детектива "Любопытная Варвара" для Wink
15 апреля 2025 12:59  [398] Борис Корчевников снимает фильм на Нижегородской ярмарке
15 апреля 2025 11:36  [318] "Город 312" споет для жителей Сарова в День Победы
14 апреля 2025 18:34  [488] Максим Решетников отметил, что Нижегородская область усиливает позиции на туркарте России
Культура и отдых

Прощание с искусствоведом Людмилой Шиян прошло в Нижнем Новгороде

16 апреля 2025 16:29  [151] Культура и отдых
Прощание с искусствоведом Людмилой Шиян прошло в Нижнем Новгороде

Фото: "Нижегородский краевед"/ VK

На 95-м году жизни скончалась Людмила Ивановна Шиян — краевед, Заслуженный работник культуры России и лауреат премии Нижнего Новгорода. Об ее уходе сообщила Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В.И. Ленина.

Людмила Ивановна родилась в Кстове. В 1954 году окончила филфак Горьковского государственного университета (ныне ННГУ им. Лобачевского). Два года спустя начала трудовую деятельность в библиотеке, с которой была связана до конца своей жизни. Последние десятилетия она работала в отделе краеведческой литературы.

Шиян оставила значительный след в научной и культурной жизни региона. Она является автором более полусотни научных публикаций, а также составителем множества библиографических изданий. Среди них — такие работы, как "Нижегородская радиолаборатория", "Горьковчане в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." и "Календарь памятных дат Нижегородской области".

Особое внимание Людмила Ивановна уделяла изучению биографии и окружения писателя В.Г. Короленко. Даже в последние годы она продолжала собирать материалы для книги, посвященной этой теме.

За выдающийся вклад в развитие культуры и науки Шиян была удостоена множества наград, включая почетный диплом губернатора Нижегородской области, знак "За достижения в культуре", а также ряд почетных грамот и благодарственных писем.

Имя Людмилы Шиян внесено в энциклопедию "Кто есть кто в Нижегородской области". Коллеги вспоминают ее как уважаемого специалиста, авторитет которого признавали не только в библиотечном сообществе, но и среди научных работников, музейных сотрудников, архивистов и издателей региона.

Прощание с Людмилой Ивановной прошло в Сормовском крематории 16 апреля.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Людмилы Шиян.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство Некролог Похороны
Поделиться:
Новости по теме
10 апреля 2025 18:00  [1693] Заместитель главврача нижегородской ГКБ №7 Лариса Фирфарова ушла из жизни
10 апреля 2025 11:07  [982] Известный эндокринолог Александр Костров скончался в Нижнем Новгороде
09 апреля 2025 13:48  [1342] Известный кардиолог скончался в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 14:00  [893] Профессор ПИМУ Евгения Камышева умерла на 100-м году жизни
07 марта 2025 17:03  [1385] Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Коптюх
14 февраля 2025 17:53  [1422] Нижегородский искусствовед Ирина Кузнецова ушла на 83-м году жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph