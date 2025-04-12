Прощание с искусствоведом Людмилой Шиян прошло в Нижнем Новгороде

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На 95-м году жизни скончалась Людмила Ивановна Шиян — краевед, Заслуженный работник культуры России и лауреат премии Нижнего Новгорода. Об ее уходе сообщила Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В.И. Ленина.
Людмила Ивановна родилась в Кстове. В 1954 году окончила филфак Горьковского государственного университета (ныне ННГУ им. Лобачевского). Два года спустя начала трудовую деятельность в библиотеке, с которой была связана до конца своей жизни. Последние десятилетия она работала в отделе краеведческой литературы.
Шиян оставила значительный след в научной и культурной жизни региона. Она является автором более полусотни научных публикаций, а также составителем множества библиографических изданий. Среди них — такие работы, как "Нижегородская радиолаборатория", "Горьковчане в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." и "Календарь памятных дат Нижегородской области".
Особое внимание Людмила Ивановна уделяла изучению биографии и окружения писателя В.Г. Короленко. Даже в последние годы она продолжала собирать материалы для книги, посвященной этой теме.
За выдающийся вклад в развитие культуры и науки Шиян была удостоена множества наград, включая почетный диплом губернатора Нижегородской области, знак "За достижения в культуре", а также ряд почетных грамот и благодарственных писем.
Имя Людмилы Шиян внесено в энциклопедию "Кто есть кто в Нижегородской области". Коллеги вспоминают ее как уважаемого специалиста, авторитет которого признавали не только в библиотечном сообществе, но и среди научных работников, музейных сотрудников, архивистов и издателей региона.
Прощание с Людмилой Ивановной прошло в Сормовском крематории 16 апреля.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Людмилы Шиян.
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