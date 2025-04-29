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Происшествия

Число квартирных краж выросло в Нижегородской области на 32,8%

30 апреля 2025 12:38  [95] Происшествия
Количество краж из жилья выросло в Нижегородской области на 32,8%

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

За три месяца 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано 77 краж из квартир и частных домовладений. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил врио начальника 9-го отдела по организации работы и раскрытию краж из жилищ граждан Управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по Нижегородской области майор полиции Алексей Кошелев. 

По его словам, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 58 таких преступлений. Рост составил 32,8%. Он отметил, что в весенне-летний период количество краж из жилья увеличивается. Это связано с тем, что в указанное время граждане массово уезжают на дачи, в отпуска, и их имущество становится легкой добычей для злоумышленников. 

По словам Алексея Кошелева, наиболее распространенным способом проникновения в жилище остается взлом замков с помощью отмычек или других специальных инструментов. 

"Каждая третья кража совершается в дневное время, когда люди находятся на работе", — отметил Кошелев. 

Он добавил, что бывают и такие кражи, когда преступники попадают в квартиры, представляясь соцработниками или работниками коммунальных служб.

В то же время, по его словам, несмотря на рост числа преступлений, количество нераскрытых дел снижается. Этому способствует активное использование видеонаблюдения, оперативные мероприятия и работа с базами данных. Раскрываемость краж выросла на 6%, а число дел, находящихся в производстве, увеличилось на 11%.

Замначальника полиции управления МВД России по Нижнему Новгороду Евгений Языков добавил, что в весенне-летний период также увеличивается количество краж велосипедов, автомобилей, мопедов, самокатов, а также гаджетов и ценных вещей, оставленных на пляже. 

Кражи транспортных средств чаще всего происходят в ночное время. Для этого злоумышленники проникают в подъезды, гаражи. Но велосипед или самокат могут угнать и днем, если владелец проявил беспечность и не пристегнул его.

Ранее сообщалось, что водитель маркетплейса в Нижегородской области украл товары на миллион рублей при увольнении.

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Теги:
Имущество Кража МВД
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