Чат-бот для сигналов о наркограффити появился после жалоб нижегородцев Мизулиной Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде заработал круглосуточный чат-бот в Telegram, с помощью которого жители могут сообщать о случаях размещения незаконной рекламы наркотиков на фасадах зданий. Новый сервис доступен по идентификатору @stop_narkotiki_nn_bot или через QR-код. Об этом сообщили в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке городской администрации.

По словам директора департамента Алексея Кашканова, в городе уже несколько лет ведется целенаправленная работа по выявлению и удалению надписей с пронаркотическим содержанием. Еще в 2017 году была запущена круглосуточная телефонная линия по номеру 8-910-790-39-06. Через нее жители могут передавать информацию о незаконном обороте наркотиков, прикладывая фото- и видеоматериалы. В 2023 году на горячую линию поступило 41 сообщение, а с начала текущего года — уже 16.

Дополнительно оставить сообщение можно на официальном сайте администрации города — нижнийновгород.рф, в разделе "Город" — "Безопасность населения" — "Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту".

Места размещения так называемой "скрытой рекламы" также выявляются в ходе межведомственных рейдов. Все обнаруженные надписи передаются в органы внутренних дел и административно-техническую инспекцию. Только в первом квартале 2024 года было обнаружено и удалено 490 таких надписей. За весь прошлый год — почти 2 тысячи.

К этой работе активно подключаются и волонтеры. За год реализации проекта "Тима-осознанное граффити" участники закрасили более 500 надписей с пропагандой запрещенных веществ. В арт-рейдах приняли участие свыше 350 человек — школьники, студенты и молодые семьи Нижнего Новгорода.

Алексей Кашканов также сообщил, что в городской администрации разрабатываются изменения в действующие правила благоустройства. Планируется установить максимально короткие сроки для удаления надписей с фасадов зданий. Изменения будут внесены в решение городской Думы от 26.12.2018 № 272.

Накануне сообщалось, что нижегородцы пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на неудовлетворительную, по их мнению, борьбу с наркорекламой на фасадах зданий.