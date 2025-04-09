После капремонта открылась школа №3 в Богородске Общество

Фото: администрация Богородского муниципального округа

В Богородске завершился масштабный капитальный ремонт школы №3. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

9 апреля обновлённое здание посетили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр образования и науки региона Михаил Пучков, а также глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков. Они оценили качество выполненных работ, познакомились с учебным процессом в новых условиях и пообщались с учащимися и педагогами.

Отмечается, что модернизацию учебного заведения провели в рамках региональной программы капитального ремонта образовательных организаций региона. На обновление школы направили более 140 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. По словам Андрея Чечерина, на капитальный ремонт здания было выделено свыше 115 миллионов рублей, а ещё около 25 миллионов направили на приобретение мебели и оборудования.

Замгубернатора поздравил школьников, родителей и преподавателей с открытием учебного заведения. Он отметил, что путь к этому событию был непростым: ученикам пришлось временно заниматься в другом здании, но результат того стоил. По его словам, теперь школа представляет собой современное, комфортное и функциональное пространство, не уступающее образовательным учреждениям областного и даже федерального уровня.

Чечерин также подчеркнул, что основную часть финансирования обеспечил областной бюджет по решению губернатора Глеба Никитина, который уделяет особое внимание вопросам образования и развития молодёжи. Он добавил, что в 2024 году в регионе планируется завершить капитальный ремонт сразу в 20 школах: в 12 работы начались в прошлом году, в восьми — стартовали в текущем. Заместитель губернатора отметил, что власти совместно с муниципалитетами внимательно следят за ходом ремонта и контролируют исполнителей на всех этапах. По его словам, создание комфортной образовательной среды — одна из ключевых задач нового национального проекта "Молодёжь и дети".

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что руководство школы грамотно подошло к организации пространства. Он обратил внимание на продуманность всех деталей — от входной зоны, гардероба и столовой до спортивного зала и учебных кабинетов. По его мнению, администрация эффективно использовала доступные площади, при этом сохранив исторические особенности здания.

Глава Богородского округа Алексей Коротков напомнил, что муниципалитет ждал возможности войти в программу капитального ремонта в течение четырёх лет. Он поблагодарил правительство Нижегородской области и региональное министерство образования за поддержку и возможность обновить школьную инфраструктуру.

Директор школы №3 Елена Шарова рассказала, что в учреждении обучаются более 500 учеников с 3 по 11 класс, занятия ведут 30 педагогов. Она отметила, что для всех участников образовательного процесса открылись новые возможности для роста, развития и достижения высоких результатов. По её словам, школа вступает в новый этап своей истории, который, как она надеется, будет ярким и успешным.

Напомним, национальный проект "Молодёжь и дети" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он объединяет направления, ранее входившие в нацпроекты "Образование" и "Наука и университеты". В рамках нового проекта реализуются девять федеральных программ, включая "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Все лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Профессионалитет" и другие.