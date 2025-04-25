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Общество

Заброшенный корпус школы №121 в Канавине снесут 

28 апреля 2025 13:17  [67] Общество
Заброшенный корпус школы №121  в Канавине снесут 

Заброшенный корпус школы №121 на улице Тонкинской снесут, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на встрече с главредами местных СМИ.

Здание более 10 лет стоит закрытым. Сначала говорили, что его капитально отремонтируют. А потом - что оно нуждается в полноценной реконструкции. 

Позже решили сделать пристрой на 400 мест. Однако подготовленный проект, по словам градоначальника, не прошел госэкспертизу. Мэрия обратилась в Арбитражный суд, чтобы подрядчик передал все результаты и изыскания заказчику и возместил соответствующие убытки. Решение было принято в пользу муниципалитета. 

По словам мэра, в итоге планируется построить новое здание на тысячу мест. Проект в разработке. Старое здание, скорее всего, снесут. Так дешевле, уточнил Шалабаев. На его месте в будущем может появиться "спортивное ядро". 

Ранее стало известно, что три школы и три детсада отремонтируют за 220 млн рублей в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Канавинский район Строительство Школы
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