Заброшенный корпус школы №121 в Канавине снесут Общество

Заброшенный корпус школы №121 на улице Тонкинской снесут, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на встрече с главредами местных СМИ.

Здание более 10 лет стоит закрытым. Сначала говорили, что его капитально отремонтируют. А потом - что оно нуждается в полноценной реконструкции.

Позже решили сделать пристрой на 400 мест. Однако подготовленный проект, по словам градоначальника, не прошел госэкспертизу. Мэрия обратилась в Арбитражный суд, чтобы подрядчик передал все результаты и изыскания заказчику и возместил соответствующие убытки. Решение было принято в пользу муниципалитета.

По словам мэра, в итоге планируется построить новое здание на тысячу мест. Проект в разработке. Старое здание, скорее всего, снесут. Так дешевле, уточнил Шалабаев. На его месте в будущем может появиться "спортивное ядро".

Ранее стало известно, что три школы и три детсада отремонтируют за 220 млн рублей в Нижнем Новгороде.