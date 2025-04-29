Старинные лабазы на Черниговской набережной превратят в гостиницы Общество

Фото: Александр Воложанин

Комплекс исторических построек на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде, некогда входивший в состав мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями", ждет масштабное обновление. Речь идет о здании бывшего рабочего общежития и лабазах, которые в будущем станут гостиницами.

Проект восстановления и адаптации этих объектов под современные нужды разработали специалисты компании "Асгард" по заказу девелопера GloraX. Документация уже прошла госэкспертизу и получила одобрение.

Согласно проекту, в бывшем общежитии разместят 66 апартаментов, а в отреставрированных лабазах — еще 42. Восстановление будет вестись с опорой на архивные материалы и исторические фотографии, чтобы сохранить архитектурный облик зданий.

Кроме того, рядом планируется построить новое пятиэтажное здание на 24 апартамента. Оно будет воссоздано в стиле архитектора Килевейна, сохраняя авторскую эстетику начала XX века.

Завершить реконструкцию и ввести объекты в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2028 года.

Напомним, что проект по реновации Черниговской набережной в Нижнем Новгороде стартовал в 2023 году.