Старинные лабазы на Черниговской набережной превратят в гостиницы

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Комплекс исторических построек на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде, некогда входивший в состав мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями", ждет масштабное обновление. Речь идет о здании бывшего рабочего общежития и лабазах, которые в будущем станут гостиницами.
Проект восстановления и адаптации этих объектов под современные нужды разработали специалисты компании "Асгард" по заказу девелопера GloraX. Документация уже прошла госэкспертизу и получила одобрение.
Согласно проекту, в бывшем общежитии разместят 66 апартаментов, а в отреставрированных лабазах — еще 42. Восстановление будет вестись с опорой на архивные материалы и исторические фотографии, чтобы сохранить архитектурный облик зданий.
Кроме того, рядом планируется построить новое пятиэтажное здание на 24 апартамента. Оно будет воссоздано в стиле архитектора Килевейна, сохраняя авторскую эстетику начала XX века.
Завершить реконструкцию и ввести объекты в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2028 года.
Напомним, что проект по реновации Черниговской набережной в Нижнем Новгороде стартовал в 2023 году.
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