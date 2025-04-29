Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 мая 2025 06:30  [113] Старинные лабазы на Черниговской набережной превратят в гостиницы
30 апреля 2025 20:02  [288] Университет Лобачевского запускает подготовку демографов нового поколения
30 апреля 2025 19:45  [219] Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах перед майскими
30 апреля 2025 19:25  [311] Новые валидаторы появятся на трех нижегородских маршрутах автобусов
30 апреля 2025 18:45  [421] Медики предупредили о возможных болезнях после пожара на городецкой свалке
30 апреля 2025 18:25  [262] Длинные майские выходные предложили отменить как анахронизм
30 апреля 2025 17:55  [286] Опубликованы фото с места падения обломков БПЛА в Павловском округе
30 апреля 2025 17:45  [259] Машинист метро в Нижнем Новгороде зарабатывает почти 100 тысяч рублей
30 апреля 2025 17:04  [231] Минздрав: нижегородцы с фенилкетонурией получают лечебную смесь без перебоев
30 апреля 2025 16:16  [153] Социальные участковые помогают нижегородцам принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства
Общество

Старинные лабазы на Черниговской набережной превратят в гостиницы

01 мая 2025 06:30  [113] Общество
Старинные лабазы на Черниговской превратят в гостиницы

Фото: Александр Воложанин

Комплекс исторических построек на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде, некогда входивший в состав мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями", ждет масштабное обновление. Речь идет о здании бывшего рабочего общежития и лабазах, которые в будущем станут гостиницами.

Проект восстановления и адаптации этих объектов под современные нужды разработали специалисты компании "Асгард" по заказу девелопера GloraX. Документация уже прошла госэкспертизу и получила одобрение.

Согласно проекту, в бывшем общежитии разместят 66 апартаментов, а в отреставрированных лабазах — еще 42. Восстановление будет вестись с опорой на архивные материалы и исторические фотографии, чтобы сохранить архитектурный облик зданий.

Кроме того, рядом планируется построить новое пятиэтажное здание на 24 апартамента. Оно будет воссоздано в стиле архитектора Килевейна, сохраняя авторскую эстетику начала XX века.

Завершить реконструкцию и ввести объекты в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2028 года.

Напомним, что проект по реновации Черниговской набережной в Нижнем Новгороде стартовал в 2023 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы ОКН Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
23 апреля 2025 10:43  [538] Проект гостиницы на улице Нижегородской отклонили в региональном минграде
14 апреля 2025 09:26  [1477] Утверждена планировка территории под гостиницу вместо книжного на площади Минина
28 марта 2025 14:28  [872] Нижегородский минград одобрил проект гостиницы в Подновье
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph