Огромные пробки из-за ремонта образовались в районе Борского моста

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В Нижнем Новгороде 1 мая в районе Борского моста зафиксированы серьезные заторы, вызванные ремонтными работами.
Сервис "Яндекс.Карты" отметил бордовым цветом проблемные участки, указывающим на максимальную загруженность дорог. Автомобилисты оказались в заторе на улицах Бурнаковской, Сергея Акимова, Акмолинской, а также на Мещерском бульваре.
Дополнительные трудности возникли на съезде с Борского моста, где движение также оказалось затруднено. Скопление машин в этом районе усугубило общую транспортную ситуацию.
По данным сервиса, 1 мая ведутся дорожные работы в районе пересечения Мещерского бульвара и улицы Карла Маркса. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути.
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