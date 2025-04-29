Огромные пробки из-за ремонта образовались в районе Борского моста Общество

Фото: Яндекс.Карты

В Нижнем Новгороде 1 мая в районе Борского моста зафиксированы серьезные заторы, вызванные ремонтными работами.

Сервис "Яндекс.Карты" отметил бордовым цветом проблемные участки, указывающим на максимальную загруженность дорог. Автомобилисты оказались в заторе на улицах Бурнаковской, Сергея Акимова, Акмолинской, а также на Мещерском бульваре.

Дополнительные трудности возникли на съезде с Борского моста, где движение также оказалось затруднено. Скопление машин в этом районе усугубило общую транспортную ситуацию.

По данным сервиса, 1 мая ведутся дорожные работы в районе пересечения Мещерского бульвара и улицы Карла Маркса. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути.

Ранее психолог рассказал, как автомобильные пробки могут повлиять на психическое состояние нижегородцев.