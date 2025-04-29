Выставка "Великая страна – Великая Победа. 1941-1945" открылась в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В выставочном зале Манеж на территории Нижегородского кремля начала работу масштабная экспозиция "Великая страна – Великая Победа. 1941–1945" (6+), приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной акцент сделан на героизме тружеников тыла, обеспечивших фронт всем необходимым.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Центральным выставочным залом "Манеж" из Санкт-Петербурга. Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, если петербургская версия выставки представляла общероссийский взгляд, то в Нижнем Новгороде акцент сделан на истории Горьковской области.

"Каждый третий танк и каждый четвёртый самолёт были произведены здесь. Мы принимали эвакуированные заводы, размещали госпитали. Это сложный междисциплинарный проект, который в интерактивной форме через музейные экспонаты рассказывает о тяжелейшем периоде нашей истории", – отметил Беркович.

Экспозиция состоит из девяти тематических блоков, посвящённых ключевым отраслям: транспорту, медицине, сельскому хозяйству, промышленности и другим сферам, сыгравшим решающую роль в достижении Победы. В залах представлено более 500 экспонатов, включая подлинные предметы военных лет, живопись, документы, архивные фотографии, а также мультимедийные материалы и художественные инсталляции.

По словам директора Центрального выставочного зала "Манеж" Анны Яловой, проект объединяет не только два города, но и всю страну. Он наглядно демонстрирует масштабный вклад тыла в Победу. Ялова напомнила, что указом президента в 2020 году было учреждено звание "Город трудовой доблести", которое уже получили 70 городов России.

Партнёрами проекта выступили шесть музеев, а также крупные промышленные предприятия региона, включая Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", завод "Красное Сормово", Горьковский завод аппаратуры связи имени А.С. Попова и Борскую войлочную фабрику.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что выставка отражает не только оборонную мощь региона, но и глубину человеческого подвига. "Она показывает непарадную правду войны – труд женщин и подростков, которые копали окопы, работали на заводах, обеспечивали госпитали. Это было тяжело, страшно, но жизненно необходимо", – подчеркнул он.

Среди уникальных экспонатов — телефонограмма Иосифа Сталина с благодарностью коллективу Борской войлочной фабрики за строительство самолёта "Красный валяльщик", личные вещи секретаря обкома В.Ф. Янкавцева, фотографии оператора П.М. Оппенгейма и врача 401 госпиталя Ф.М. Новикова, а также лодка-волокуша и другие подлинные артефакты военных лет.