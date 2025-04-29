Жеребьевка на охоту в Нижегородской области стартовала в цифровом формате Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области начался прием электронных заявлений на участие в жеребьевке по распределению разрешений на охоту в общедоступных угодьях. С 1 мая 2025 года охотники могут подать заявки на добычу копытных животных и бурого медведя в предстоящем сезоне.

Как сообщил глава минлесхоза региона Роман Воробьев, особый порядок распределения разрешений на охоту на ценные виды сохраняется уже третий год. Жеребьевка проводится через систему "Цифровой лес" с применением генератора случайных чисел. С каждым годом число участников увеличивается: в 2022 году было принято 1 912 заявлений, в 2023-м — 2 425, а в 2024-м — уже 2 346.

Каждому охотнику предоставляется возможность получить разрешение на добычу одного животного по каждому из пяти видов: лось, кабан, бурый медведь, косуля европейская и косуля сибирская. При этом на один вид можно подать только одно заявление на одно охотугодье. Таким образом, максимум от одного участника допускается не более пяти заявлений.

Прием заявок продлится до 30 июня 2025 года. Подать их можно только онлайн через ведомственную информационную систему "Охотуправление" на сайте минлесхоза Нижегородской области. Для авторизации потребуется доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".

До 1 августа 2025 года будут установлены квоты допустимой добычи по каждому охотничьему участку. Участники, которые в 2024-2025 годах проводили биотехнические мероприятия в охотугодьях, должны приложить к заявлению акт выполненных работ.

Разрешения на добычу лося, кабана, медведя и косули будут распределяться по следующим муниципальным округам:

лось — Богородский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Ветлужский (участки № 1 и № 2), Володарский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Починковский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский (участки № 1 и № 3), Чкаловский, Воротынский, Шахунский;

косуля европейская — Починковский округ;

косуля сибирская — Краснооктябрьский, Пильнинский, Сеченовский округа;

медведь — Ветлужский (участки № 1 и № 2), Воротынский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский, Шахунский округа;

кабан — Богородский, Большеболдинский, Вознесенский, Володарский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Лукояновский, Починковский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский (участки № 1 и № 3), Шахунский, Первомайский (участки № 1 и № 2).