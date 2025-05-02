Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 мая 2025 09:55  [83] Власти изымают аварийные дома на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде
03 мая 2025 08:00  [520] Корпус школы №123 в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют 
02 мая 2025 21:24  [256] Владимир Радченко: "Наша задача — замотивировать молодых педагогов"
02 мая 2025 20:04  [625] В Нижегородской области продолжают поиски 11 человек, исчезнувших в апреле
02 мая 2025 17:43  [319] Губернатор Никитин опубликовал уникальные воспоминания 100-летнего ветерана
02 мая 2025 16:00  [316] Более 100 лип высадят в центре Нижнего Новгорода этой весной
02 мая 2025 15:35  [423] Жеребьевка на охоту в Нижегородской области стартовала в цифровом формате
02 мая 2025 15:28  [274] Нижегородцам рассказали, как распознать живодера в обычном человеке
02 мая 2025 15:18  [303] Жестокость без повода: почему люди издеваются над животными
02 мая 2025 14:18  [355] Движение транспорта ограничат на улице Слобода Печеры на месяц
Общество

Власти изымают аварийные дома на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде

03 мая 2025 09:55  [83] Общество
Власти изымают аварийные дома на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс.Карты

В Нижнем Новгороде реквизируют два жилых дома, расположенных по адресам улица Большие Овраги, 13 и 15. Информация об этом размещена на сайте регионального министерства имущественных и земельных отношений.

Отмечается, что объекты изымают для ликвидации чрезвычайной ситуации на данной территории и предотвращения причинения вреда жителям. Вместе с постройками в муниципальную собственность переходят и земельные участки, на которых они находятся. 

В домах № 13 и №15 планируется изъять по две квартиры. Владельцам предложат компенсации, рассчитанные исходя из рыночной стоимости их объектов. Сначала собственникам направят официальные уведомления, после чего начнется процесс заключения соглашений о добровольной передаче имущественных прав.

Если граждане откажутся от предложенных условий, власти будут добиваться изъятия имущества через суд.

Ранее сообщалось, что минимущества реквизирует еще восемь участков для дублёра Гагарина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Земельные участки
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 15:09  [506] Еще один дом изымут в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде
23 апреля 2025 07:00  [665] Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде
16 апреля 2025 16:30  [689] Программу переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в ЗСНО
16 апреля 2025 15:14  [650] 250 аварийных МКД расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph