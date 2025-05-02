Власти изымают аварийные дома на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде реквизируют два жилых дома, расположенных по адресам улица Большие Овраги, 13 и 15. Информация об этом размещена на сайте регионального министерства имущественных и земельных отношений.
Отмечается, что объекты изымают для ликвидации чрезвычайной ситуации на данной территории и предотвращения причинения вреда жителям. Вместе с постройками в муниципальную собственность переходят и земельные участки, на которых они находятся.
В домах № 13 и №15 планируется изъять по две квартиры. Владельцам предложат компенсации, рассчитанные исходя из рыночной стоимости их объектов. Сначала собственникам направят официальные уведомления, после чего начнется процесс заключения соглашений о добровольной передаче имущественных прав.
Если граждане откажутся от предложенных условий, власти будут добиваться изъятия имущества через суд.
Ранее сообщалось, что минимущества реквизирует еще восемь участков для дублёра Гагарина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+