Власти изымают аварийные дома на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде Общество

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В Нижнем Новгороде реквизируют два жилых дома, расположенных по адресам улица Большие Овраги, 13 и 15. Информация об этом размещена на сайте регионального министерства имущественных и земельных отношений.

Отмечается, что объекты изымают для ликвидации чрезвычайной ситуации на данной территории и предотвращения причинения вреда жителям. Вместе с постройками в муниципальную собственность переходят и земельные участки, на которых они находятся.

В домах № 13 и №15 планируется изъять по две квартиры. Владельцам предложат компенсации, рассчитанные исходя из рыночной стоимости их объектов. Сначала собственникам направят официальные уведомления, после чего начнется процесс заключения соглашений о добровольной передаче имущественных прав.

Если граждане откажутся от предложенных условий, власти будут добиваться изъятия имущества через суд.

Ранее сообщалось, что минимущества реквизирует еще восемь участков для дублёра Гагарина.