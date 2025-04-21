Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2025 08:00  [44] Когда завершится ремонт путей на трамвайном маршруте №8 в Нижнем Новгороде
23 апреля 2025 07:00  [197] Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде
22 апреля 2025 19:00  [217] Ветеринар Гламаздин рекомендует обезопасить собак от клещей с помощью акарицидов
22 апреля 2025 18:50  [278] Декоративное наследие ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде демонтируют
22 апреля 2025 18:29  [233] Нижегородцы отдают предпочтение двухкомнатным квартирам и загородным домам
22 апреля 2025 18:25  [437] Нижегородское минимущества реквизирует еще восемь участков для дублёра Гагарина
22 апреля 2025 18:19  [197] Россия и Оман отменили визовый режим
22 апреля 2025 18:13  [395] Никитин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска
22 апреля 2025 17:59  [214] Иностранные студенты почтили память погибших в годы ВОВ нижегородцев
22 апреля 2025 17:44  [337] Вывоз мусора в лес в Ардатове закончился предостережением Росприроднадзора
Общество

Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде

23 апреля 2025 07:00  [197] Общество
Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс.Карты

Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Речь идет о кирпичном двухэтажном здании под №6 (литера А). Ранее дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Заказчиком выступает администрация Московского района. 

На снос строения планируется потратить 5,6 млн рублей. 

Напомним, ранее был объявлен конкурс на демонтаж дома №10 (литер А) по улице Героя Рябцева. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Московский район Снос
Поделиться:
Новости по теме
17 апреля 2025 09:58  [505] Мэрия начинает изъятие аварийного дома в квартале "Сименс и Гальске"
16 апреля 2025 16:30  [468] Программу переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в ЗСНО
16 апреля 2025 15:14  [568] 250 аварийных МКД расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
17 февраля 2025 17:00  [993] Три дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Нижнем Новгороде
03 февраля 2025 16:29  [1408] Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph