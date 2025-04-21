Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде Общество

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Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о кирпичном двухэтажном здании под №6 (литера А). Ранее дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Заказчиком выступает администрация Московского района.

На снос строения планируется потратить 5,6 млн рублей.

Напомним, ранее был объявлен конкурс на демонтаж дома №10 (литер А) по улице Героя Рябцева.