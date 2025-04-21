Фото:
Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Речь идет о кирпичном двухэтажном здании под №6 (литера А). Ранее дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Заказчиком выступает администрация Московского района.
На снос строения планируется потратить 5,6 млн рублей.
Напомним, ранее был объявлен конкурс на демонтаж дома №10 (литер А) по улице Героя Рябцева.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+