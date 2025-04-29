Еще один дом изымут в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде

Фото:
Еще один ветхий дом изымут власти Нижнего Новгорода в историческом квартале "Сименс и Гальске". Об этом говорится в постановлении администрации города, размещенном на ее сайте.
Речь в документе идет о доме № 18 (литера А) по улице Азовской. Вместе со зданием в муниципальную собственность перейдет и участок земли под ним.
Департаменту строительства и капитального ремонта поручено подготовить отчет об оценке рыночной стоимости. После его получения администрация Приокского района должна будет подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости с каждым собственником.
Отметим, что изымаемый двухэтажный деревянный дом был построен в 1918 году. Здание признано аварийным и подлежащим реконструкции.
Исторический квартал "Сименс и Гальске", возведенный в конце XIX века для работников одноименного телефонного завода, изначально включал 23 здания в западноевропейском стиле, а также баню и школу. До наших дней дошли лишь восемь построек, все они находятся в аварийном состоянии.
Первоначально рассматривался вариант сноса, однако горожане выступили против, подчеркнув архитектурную и историческую ценность домов. Идею сохранить квартал поддержал экспертный совет при Министерстве градостроительства. В связи с этим здания были законсервированы до принятия окончательного решения о их дальнейшей судьбе. Разработку концепции восстановления поручили Агентству по сохранению и развитию исторической среды.
Ранее сообщалось, что расселение домов в этом квартале завершится к 2026 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+