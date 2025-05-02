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Общество

Возобновлены авиарейсы из Нижнего Новгорода в Оренбург

03 мая 2025 10:57  [129] Общество
Возобновлены авиарейсы из Нижнего Новгорода в Оренбург

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" возобновила выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в Оренбург со 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Чкалова. 

Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю. Из столицы Приволжья самолеты будут вылетать по пятницам в 16:40 и по воскресеньям в 20:05. Из Оренбурга — по понедельникам в 00:30, по пятницам — в 21:00. 

В аэропорту напомнили, что ранее рейсы в Оренбург выполнялись до декабря 2024 года.

Также сообщалось, что авиакомпания Red Wings начала выполнять регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси (Грузия). Также стало известно, что с 6 мая из Нижнего Новгорода самолеты будут летать в Абхазию.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки
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