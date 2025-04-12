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Экономика

Озвучена стоимость билетов на авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум

16 апреля 2025 18:39  [66] Экономика
Озвучена стоимость билетов на авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум

Стоимость авиабилетов из Нижнего Новгорода в Сухум начинается от 7 181 рубля, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновится в мае. Первые рейсы запланированы из Москвы, а с 6 мая начнутся полёты из Нижнего Новгорода.

Перевозчиком на нижегородском направлении выступит авиакомпания "Икар". Полёты будут выполняться на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров.

Вылеты из Нижнего Новгорода назначены на 17:50 с прибытием в Сухум в 21:30. Обратные рейсы из Сухума будут отправляться в 22:40 и прибывать в Приволжскую столицу в 2:10 следующего дня.

Пока в расписании значатся два рейса — 6 и 13 мая. По информации авиакомпании, с 30 мая программа прямых перелётов будет продолжена.

По данным на 16 апреля, билет из Нижнего Новгорода в Сухум стоит 7 181 рубль, а в обратном направлении — 10 676 рублей.

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Теги:
Авиаперевозки Туризм
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