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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Богородском районе

03 мая 2025 13:11  [74] Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Богородском районе

Фото: МЧС по Нижегородской области

Три человека погибли при пожаре в селе Оранки Богородского муниципального округа. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, возгорание началось утром 3 мая в одном из жилых домов, а затем огонь перекинулся на два соседних строения — еще один жилой и один дачный дом. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно прибыли на место происшествия. Открытое горение удалось ликвидировать, и в настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации последствий возгорания.

Во время тушения были обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются.

Для выяснения причин пожара на место направлены дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что пожар в частной бане на Бору унес жизнь 59-летнего мужчины

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Теги:
Богородский район МЧС Пожар
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