Три человека погибли при пожаре в Богородском районе

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Три человека погибли при пожаре в селе Оранки Богородского муниципального округа. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.
По данным ведомства, возгорание началось утром 3 мая в одном из жилых домов, а затем огонь перекинулся на два соседних строения — еще один жилой и один дачный дом. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров.
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно прибыли на место происшествия. Открытое горение удалось ликвидировать, и в настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации последствий возгорания.
Во время тушения были обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются.
Для выяснения причин пожара на место направлены дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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