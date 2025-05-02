Нижегородская область вошла в десятку лидеров по использованию филлеров Общество

Нижегородская область оказалась в числе десяти регионов России с наибольшим объемом использования филлеров. Об этом сообщил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

По итогам 2024 года розничный рынок продаж филлеров на основе гиалуроновой кислоты в регионе вырос на 30%. Общий объем продаж составил порядка 500 млн рублей.

Наиболее популярной процедурой среди нижегородцев стало глубокое увлажнение кожи и устранение мелких мимических морщин при помощи инъекций филлеров. Второе место по частоте занимает коррекция губ, носогубных складок, щек, скул и носа.

Значительно реже в регионе применяются липолитики — препараты, направленные на локальное расщепление жировых тканей.

Отмечается, что в 2024 году россияне потратили на ботокс 11,2 млрд рублей. При этом рынок косметологических услуг демонстрирует ярко выраженную сезонность. Наибольший спрос на ботокс традиционно наблюдается в мае и декабре. Наименьшая активность фиксируется в январе, июле и августе.

Всего косметологические клиники и частные кабинеты по стране закупили 131 миллион единиц препаратов ботулотоксина. В первом квартале 2025 года средняя стоимость одной единицы в клиниках составила 101,9 рубля с учетом процедуры введения. В аптеках тот же препарат продается примерно вдвое дешевле.

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